사천시, '청년구직활동수당 지원' 2차 참여자 모집…최대 200만원

미취업 청년 월 50만 원 혜택 제공

지원금 사용 효율성 위한 사전 교육



[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 미취업 청년들의 안정적인 구직활동을 지원하기 위해 '2026년 사천시 청년구직활동수당 지원 사업' 2차 참여자를 모집한다고 6일 밝혔다.

경남 사천시가 2026년 청년구직활동수당 지원 사업 2차 참여자를 모집한다. 사진은 경남 사천시청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.03.06

청년구직활동수당 지원 사업은 취업을 준비하는 청년들에게 구직활동에 필요한 비용을 지원해 경제적 부담을 줄이고 적극적인 취업 준비를 돕기 위해 추진하는 사업이다.

시는 지난 2월 1차 모집을 통해 참여자 12명을 선발했으며, 3월 24일까지 2차 모집을 통해 8명을 선발할 계획이다.

지원 대상은 공고일 기준 18세부터 39세 이하의 기준중위소득 180% 이하인 미취업 청년으로 선정된 참여자에게는 월 50만 원씩 최대 4개월간 총 200만 원의 구직활동수당이 지원된다.

지원금은 자격증 취득비, 교육비, 면접 준비비, 교통비, 식비 등 취업 준비와 관련된 구직활동 비용으로 사용할 수 있다.

시는 참여 청년들이 지원금을 올바르게 사용하고 효율적인 구직활동을 할 수 있도록 지원금 사용 방법 안내와 구직활동보고서 작성 방법 등 사전 교육도 함께 실시한다.

시 관계자는 "청년구직활동수당 지원 사업이 취업을 준비하는 청년들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 청년들이 지역에서 안정적으로 사회에 진입하고 정착할 수 있도록 다양한 청년 지원 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

