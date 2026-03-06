한화자산운용, 대체투자 세미나 개최…'국내 데이터센터 투자 인사이트' 제시

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 지난 5일 더플라자호텔 다이아몬드홀에서 국내 30여 개 기관 투자자를 대상으로 '데이터센터 투자 세미나'를 개최했다고 6일 밝혔다.

김종호 한화자산운용 대표는 "한화자산운용 대체투자부문의 리서치 경쟁력을 바탕으로 투자 의사결정에 도움이 되는 인사이트를 나누고자 본 세미나를 마련하게 됐다"며 "시장의 구조적 변화와 장기적 방향성을 정확히 읽고, 이에 부합하는 전략과 설루션을 제시하겠다"고 말했다.

[사진=한화자산운용]

세미나는 '국내 데이터센터 시장 현황 및 투자 전략'을 주제로 진행됐다. 한화운용은 생성형 AI 확산 등 구조적 수요 증가 흐름 속에서 국내 데이터센터 시장의 성장 전망을 제시하고, 입지·전력·인허가·임차·기술스펙 등 실무 관점에서 검토해야 할 핵심 기준에 대한 인사이트를 제공했다. 주요 투자 판단 기준은 ▲수도권 접근성 ▲프로젝트 파이낸싱(PF) 대출이 가능한 수준의 선임차확약 확보 여부 ▲최신식 SPEC 채용 여부 등이다.

한화운용에 따르면 데이터센터는 미래 첨단 산업 발전에 필수적으로 요구되는 인프라다. 반도체, 생성형 AI, 클라우드(SaaS/PaaS), IoT, 메타버스 등 어떠한 방향으로 기술 발전이 이루어져도 데이터 저장·처리 수요가 동반되므로 지속·안정적인 성장이 예상된다는 설명이다.

특히 국내의 경우 분산에너지 특별법 시행 이후 수도권 부지의 희소성이 급증해 매수자의 투자 결정이 빨라진 점, 국민성장펀드 등 정부 정책 기반의 유동성 확대가 본격화될 것으로 전망되는 점 등을 근거로 시장이 활성화될 것으로 내다봤다. 한국데이터센터연합회에 따르면, 국내 데이터센터 시장 규모는 2025~2028년 연평균 13.4%(CAGR) 성장할 것으로 전망된다.

박동혁 인프라플랫폼투자그룹장은 "골드러쉬 시대에 채굴 방식과 무관하게 곡괭이가 필수였던 것처럼 데이터센터는 첨단 기술 전반의 핵심 인프라"라고 강조했다. 이어 "특히 한국의 경우 첨단 IT 기업을 다수 보유하고 있음에도 작년 데이터센터 공급량이 OECD 국가 평균의 절반 수준에 불과했다"며 "올해 유동성이 풀리고 공급이 활성화되면 많은 투자 기회가 주어질 것"이라고 전했다.

한편 한화자산운용은 올해 투자자 맞춤 대체투자 설루션 제공을 중점적으로 추진 중이다. 황승환 실물투자팀장은 "투자자의 전략과 부합하는 상품 개발을 위해 우수한 트랙레코드를 갖춘 글로벌 운용사의 플래그십 펀드 참여, 데이터센터·물류·멀티패밀리 등 섹터별 특화 운용사와의 협업을 다방면으로 검토 중"이라며 "블라인드 펀드 조성으로 신속한 투자 집행과 분산투자를 지원하겠다"고 밝혔다.

rkgml925@newspim.com