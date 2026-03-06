전국 광역단체장 3월6일 일정

▲김진태 강원도지사
- 마을행정사 위촉식(10:00 신관 소회의실)
- 도민공감 행정 2탄, 파크골프편 (10:50 춘천 파크골프장)
- 동계올림픽 도 선수단 환영식 (14:00 강원체육회관)
▲이장우 대전시장
- 꿈씨패밀리x충남지방우정청 '꿈돌이 느린우체통' 추진 협약식(10:00 응접실)
- 상이군경회 보훈복지문화대학 입학식(11:00 상이군경복지회관)
- 대전 대학새마을동아리 연합회 워크숍(16:00 호텔선샤인)
▲최민호 세종시장
- 새활용센터 1주년 기념 순환경제 사회 포럼(14:00 대회의실)
▲김태흠 충남지사
- 싱가포르 순방
▲강기정 광주시장
- 광주전남 통합 구례군 상생토크(10:00 백두대간 생태교육장 세미나실)
- 광주전남 통합 담양군 상생토크(14:00 담빛농업관)
- 임용장 수여식(17:30 비즈니스룸)
- 주민자치연합회 회장단 취임식(18:00 대회의실)
▲김영록 전남지사
- 행정통합 초청 타운홀미팅(10:30 광주 북구청)
▲김영환 충북지사
- 단양군 순방(11:00 단양군)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲이철우 경북 도지사
- 천주교 대구대교구 제4대리구 대리구장 취임 미사(19:30 포항 죽도성당)
▲박형준 부산시장
- 2026 상반기 교육행정협의회(10:00 부산시교육청)
- 접견-차세대기업인클럽(14:00 의전실)
- 지역 인플루언서 부산시 명예홍보대사 위촉식(14:40 의전실)
- 언론 인터뷰-아주경제(15:40집무실)
- 접견-지역아동센터 부산시협회(16:30 의전실)
- 연산교차로 빛정원 개장식(17:30 연산교차로)
▲박완수 경남지사
- 보훈회관 방문 및 차담회(13:30 경상남도 보훈회관)
- 경남지역혁신대학 지원위원회(16:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 세계음식문화관 현장 점검 (10:30 울산교)
▲유정복 인천시장
- 인천 RISE 위원회 (14:00)
- 인천시민대학 명예시민 학위수여식 (15:00)
▲김동연 경기도지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 등·하굣길 안전시설 점검·캠페인(08:00 제주시 오라동)
- 제78주년 4·3희생자 추념식 준비사항 중간보고회(09:30 도청 탐라홀)
- 제주한라-세브란스 공동진료센터 개소식(11:00 한라컨벤션센터)
- 프로당구 PBA-LPBA 월드 챔피언십 개막식(13:30 한라체육관)
- 탐나는전 활성화를 위한 토론회(14:00 제주문학관 대강당)
- 제주지방공공기관 현장간담회(16:30 평생교육장학진흥원)
