전남도, 3월 농촌체험휴양마을에 보성 '다향울림촌' 선정

녹차향 가득한 체험·휴식 명소로 주목

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 3월 '이달의 농촌체험휴양마을'로 보성군 회천면의 '다향울림촌'을 선정했다고 5일 밝혔다.

보성 회천면의 다향울림촌은 '차의 향기와 소리의 울림이 널리 퍼지라'는 뜻을 가진 농촌체험휴양마을이다. 녹차의 고장 보성의 특색을 살려 남해의 풍경과 함께 몸과 마음을 치유하기에 더없이 좋은 곳이다.

2023년 농림축산식품부에서 추진한 '농촌에서 살아보기' 사업에 선정된 마을로, 도시민이 농촌 문화와 생활을 이해하고 체험하는 데 적합한 마을로 인정받았다.

다향울림촌. [사진=전남도]

가장 인기 있는 체험인 녹차족욕체험을 통해 따뜻한 물에 발을 담그며 차를 한 잔 즐기다 보면, 하루 동안 쌓인 피로가 풀리고 심신이 안정되는 기분을 느낄 수 있다.

보성의 명물인 녹차를 활용한 다양한 체험도 준비됐다. 달콤하면서도 녹차의 깊은 풍미를 느끼는 녹차초콜릿 만들기 체험, 녹차와 숯을 이용해 만드는 녹차 환 안대 만들기 체험 등 다향울림촌만의 특색있는 체험프로그램이 지역민과 관광객에게 특별한 경험을 제공하고 있다.

다향울림촌 5분거리에는 율포해수욕장과 해수녹차센터가 있다. 율포해수녹차센터는 해수와 녹차가 만난 깨끗한 물로 녹차 해수탕을 운영하고 있다. 뜨끈한 바닷물에서 아이들과 물놀이도 즐기면서 건강도 챙길 수 있다.

유명 관광지인 만큼 주변에 편의점과 카페 등 편의시설이 갖춰져 있고, 회천수산물위판장이 근처에 위치해 신선한 해산물을 마음껏 즐길 수 있다.

다향울림촌은 전 객실이 탁 트인 바다를 볼 수 있는 오션뷰를 제공하며, 편백나무를 활용한 자연친화적 객실을 운영하고 있다. 체험 프로그램 문의, 가격 정보 등 자세한 사항은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

김현미 전남도 농업정책과장은 "다향울림촌은 볼거리와 먹거리, 즐길거리를 두루 갖춘 힐링형 농촌체험마을"이라며 "앞으로도 전국 관광객이 찾을 수 있는 우수 농촌체험휴양마을을 지속적으로 발굴·홍보하겠다"고 말했다.

