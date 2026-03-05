LG헬로비전 헬로모바일, 'iF 디자인 어워드 2026' 본상 수상

직영몰 UI 부문서 수상 최초 사례...고객 감사 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = LG헬로비전 헬로모바일이 알뜰폰 업계의 디지털 고객 경험을 한 단계 높였다.

LG헬로비전은 헬로모바일 직영몰이 세계 3대 디자인 어워드인 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 사용자 인터페이스(UI) 부문 본상을 수상했다고 5일 밝혔다.

이번 성과는 국내 통신업계에서 브랜드 앱이나 전시 공간이 아닌 실제 가입이 이뤄지는 '직영몰'이 UI 부문에서 수상한 최초의 사례로 기록됐다.

헬로모바일 직영몰은 '고객 여정 단축' UI가 좋은 평가를 받으며 'iF 디자인 어워드'를 수상했다.

특히 까다로운 통신 가입 환경을 고객 관점에서 전면 재구성해 누구나 막힘없이 가입을 완료할 수 있는 디지털 채널 환경을 구축했다.

고객이 실제 가입 과정에서 겪는 어려움을 분석해 이를 친절하고 직관적인 구조로 재설계한 점이 핵심이다.

실제로 헬로모바일은 고객이 체감하는 가입 문턱을 크게 낮췄다. 가입 신청서의 중복 입력 항목을 과감히 통합하고 디지털 숙련도가 낮은 고객이나 외국인 등을 고려해 가입 단계별 실패 케이스에 대한 친절한 가이드를 제공해 가입 과정에서의 고민 포인트와 이탈 요인을 선제적으로 제거했다.

이번 수상은 LG헬로비전 디지털 채널이 거둔 두 번째 디자인 성과다. 지난 2024년 '헬로렌탈 직영몰'이 서비스 디자인 부문 본상을 받은 데 이어 올해 '헬로모바일 직영몰'까지 수상 명단에 이름을 올렸다.

김예현 LG헬로비전 모바일사업 담당은 "이번 수상은 고객이 가장 어렵게 느끼는 통신 가입 단계를 누구나 이해하기 쉽고 직관적인 경험으로 바꾼 차별적 고객가치 실천의 결과"라며 "앞으로도 직영몰을 단순한 판매 채널을 넘어 헬로모바일만의 브랜드 가치를 체감할 수 있는 대표 서비스 창구로 고도화하겠다"고 말했다.

한편 헬로모바일은 이번 수상을 기념해 3월 한 달간 풍성한 고객 감사 프로모션을 진행한다.

친구추천을 통해 가입한 고객에게 최대 30만원의 사은품을 제공하며 추가로 최대 20만원 상당의 혜택을 더해 총 50만원 규모의 선물을 준비했다.

헬로모바일은 혁신적인 가입 UI를 고객이 직접 체험해 볼 수 있는 기회를 확대해 차별화된 디지털 경험을 지속적으로 확산시켜 나갈 계획이다.

