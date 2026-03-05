여야, 오늘 대미투자특위 법안소위…전담기구·국회 통제 등 이견 조정

5일 오전 법안심사소위 열고 특별법 심사

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 국회 대미투자특별위원회가 5일 오전 법안심사소위원회를 열고 대미투자특별법 심사를 이어간다.

정치권에 따르면 특위는 지난 4일 첫 논의에서 일부 조항에 대해 합의를 이뤘지만 대미투자 전담기구 설치 방식과 국회 통제 여부 등을 두고는 다소 이견이 남아 이날 추가로 논의하기로 했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 김상훈 위원장이 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회 제3차 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.03.04 pangbin@newspim.com

전날 전체 회의에선 법안심사소위 구성 안건이 의결됐고 특별법 등 9건의 안건이 상정됐다.

이견이 컸던 '한미전략투자공사'는 인력이나 예산 등을 최소화해 만드는 방향으로 합의가 이뤄진 것으로 전해진다.

당초 여당은 새로 신설이 필요하다고 주장했고 야당은 기존 조직을 활용할 것을 요청했다. 다만 구체적인 공사 규모와 운영 기간 부분에서는 여전한 이견을 보이는 것으로 알려진다.

국회의 통제 방식도 논의 대상이다. 국민의힘은 대미투자 전후 국회 사전 동의 절차를 특별법에 명확히 해야 한다는 입장이다. 반면 민주당은 투자 속도와 효율성을 고려해 보고 방식으로 운영해야 한다는 의견이다.

여야는 오는 9일까지 대미투자 특별법을 특위에서 통과시키고 12일 본회의에서 처리하기로 합의했다.

chogiza@newspim.com