삼양사, 美 'NPEW 2026' 참가…AI 기반 당류 저감 솔루션 글로벌 공략

알룰로스·식이섬유 활용 '3S Sugar Reduction' 공개

개발 기간 단축·비용 절감 기대…스페셜티 식품 소재 해외 판로 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양사가 세계 최대 규모의 천연식품 박람회에 참가해 고기능성 식품 소재와 AI 기반 당류 저감 솔루션을 앞세운 글로벌 시장 공략에 나선다.

5일 삼양사는 4일부터 6일까지 미국 캘리포니아주 애너하임에서 열리는 '2026 Natural Products Expo West(NPEW)'에 참가해 스페셜티 식품 소재와 당류 저감 기술을 선보인다고 밝혔다.

'NPEW 2026'에 참가한 삼양사 부스 전경. [사진=삼양사 제공]

NPEW는 전 세계 약 3200개 기업이 참가하고 7만 명 이상의 식품업계 관계자가 방문하는 글로벌 천연식품 박람회로, 최신 네추럴 식품 트렌드를 확인할 수 있는 행사다. 삼양사는 올해로 3년 연속 해당 박람회에 참가하며 해외 식품기업과의 접점을 확대하고 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

이번 박람회에서 삼양사는 AI 기반 당류 저감 설계 프로그램 '3S(Smart·Simple·Successful) Sugar Reduction 솔루션'을 주력으로 선보인다. 이 솔루션은 제품 개발 시 목표 당류 저감 수준과 원가 조건을 입력하면 AI가 이를 분석해 최적의 배합비를 제안하는 시스템이다. 배합에는 대체 감미료 알룰로스와 수용성 식이섬유 난소화성말토덱스트린 등 삼양사의 스페셜티 식품 소재가 활용된다.

3S 솔루션을 활용하면 고객사는 당류 저감 제품 개발 과정에서 요구 조건에 맞는 레시피를 보다 효율적으로 도출할 수 있어 개발 기간 단축과 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 삼양사는 아이스크림, 소스, 베이커리, 당과류 등 다양한 식품 카테고리로 적용 범위를 확대할 수 있도록 시스템을 고도화할 계획이다. 또한 알룰로스 기반 솔루션 제품으로 물엿을 100% 대체한 캐러멜을 시식 샘플로 제공해 소재의 활용 가능성을 직관적으로 보여줄 예정이다.

삼양사는 향후 일본과 미국에서 열리는 주요 식품소재 전시회에도 연이어 참가해 글로벌 판로 확대에 나선다. 정지석 삼양사 식품BU장은 "당류 저감 트렌드에 맞춰 대체당 소재를 적용하려는 글로벌 식품기업과의 접점을 확대하기 위해 이번 박람회에 참가했다"며 "앞으로도 고객 맞춤형 솔루션을 통해 해외 식품·음료 시장에서 존재감을 키워나갈 것"이라고 말했다.

