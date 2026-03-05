김민석 총리 "수도권 중심 성장 한계"…공공기관 이전 계획 시동

5일 제10회 국가정책조정회의 개최

수라학교 등 한식교육 강화 추진도

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 5일 "수도권 중심 성장 구조는 한계에 이르렀다"며 공공기관 지역 이전 추진 계획을 점검했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 제10회 국가정책조정회의를 열고 "우리 사회가 중요한 전환기를 맞고 있다. 우리 성장 전략도 재점검해야 할 시점"이라며 이같이 말했다.

그러면서 "국가의 공간 구조를 균형 있게 재편하고 문화와 산업 분야의 인력 양성 체계도 정비해야 한다"며 "국제사회에서도 대한민국의 역할이 커지고 있기 때문에 보다 책임 있는 자세를 갖추어야 한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. 2026.03.05 gdlee@newspim.com

김 총리는 2차 공공기관 이전 추진 현황 및 향후 계획에 대해 "수도권 1극 체제를 완화하고 인구, 일자리, 자본의 분산을 통해 지역 성장 엔진을 다극화하는 구조개혁의 일환이다"라고 소개했다.

그는 "수도권 잔류를 최소화하고 나눠먹기식 분산 배치는 지양하는 것이 정부의 방침이다"라며 "1차 공공기관 이전 시에 얻은 성과와 교훈을 바탕으로 이전 예외 기준도 원점에서 재검토하겠다"고 밝혔다.

김 총리는 또 "이전 효과를 극대화하기 위해서 5극 3특 지역별 특화 산업과 연계하는 등 지역이 실질적 성장 거점이 되도록 집적화하겠다"며 "이전 대상 기관 전수조사와 지방정부 수요 조사 등을 통해 합리적이고 체계적인 로드맵을 마련해 가겠다"고 했다.

'수라학교' 선정 등 글로벌 한식교육 강화 방안도 이날 논의됐다. 김 총리는 "K-푸드의 글로벌 위상이 높아지고 있고, 세계 각지의 관심과 수요가 확대되면서 한식은 이제 대한민국의 대표 문화 산업으로 자리매김하고 있다"며 "세계 최고 수준의 한식 교육 체계를 구축하려 한다"고 설명했다.

아울러 "대학과 기업 등 민간 교육기관을 공모를 통해 수라학교로 선정하고, 표준 커리큘럼에 따라 현장 중심의 실무형 한식 교육을 제공하겠다"며 "우수 해외 사례들을 벤치마킹하고 민간 전문가와의 적극적인 협업도 추진하겠다. 한식 산업 저변을 확대하고 외식 산업과 농식품 수출까지 이어지는 선순환 구조를 구축하는 기반으로서 단순한 요리 교육 프로그램 이상의 역할을 지향한다"고 부연했다.

김 총리는 세계유산위원회, 서울세계청년대회, G20 정상회의 등 각종 국제행사 준비 현황도 점검했다. 그는 "올여름 제48차 세계유산위원회를 시작으로 27년 서울세계청년대회, 28년 유엔해양총회 그리고 G20 정상회의까지 차례로 주요 국제행사가 예정되어 있다"고 말했다. 2028년 G20 정상회의가 열리면 18년 만에 한국이 의장국을 맡는 셈이다.

김 총리는 "범부처적 협력을 통해 조기에 준비 체계를 갖춰서 대한민국의 품격을 드러내는 무대가 되도록 모든 행사를 철저히 준비하겠다"며 "오늘 세 가지 안건을 깊이 있게 토론하고 속도감 있게 추진할 수 있도록 관계 부처 모두 협력해 주시기 바란다"고 덧붙였다.

