엘리하이·엠베스트…친구 추천 & 무료체험 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 메가스터디교육의 유아·초등·중등 온라인 학습 브랜드 엘리하이&키즈, 엠베스트가 3월 추천 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 함께 공부하고 싶은 친구에게 추천 링크를 공유하고, 친구가 유·초·중 상품 무료 체험을 진행하거나 종합반·특목반 상품을 결제하면 참여가 완료된다.

추천한 친구가 무료 체험을 진행하는 경우 추천인에게 백화점 상품권 1만 원을 제공하며, 추천받은 회원에게는 신청 상품에 따라 커피 쿠폰 또는 프리미엄 영어 레벨 테스트 'M-ELT' 무료 응시권을 제공한다.

친구가 종합반·특목반 상품을 결제할 경우에는 추천인에게 백화점 상품권 5만 원, 추천받은 회원에게 백화점 상품권 2만 원을 증정한다.

또한 기간 내 가장 많은 추천을 기록한 '추천왕'에게는 백화점 상품권 30만 원을 제공한다.

엘리하이&키즈, 엠베스트는 처음 이용하는 학생과 학부모를 위해 다양한 무료 체험 혜택도 제공하고 있다. 체험 신청 시 유아 엘리하이 키즈와 중등 엠베스트는 7일간, 초등 엘리하이는 10일간 전 과목 학습 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있다.

체험 진행자에게는 유아·초등·중등 교육 지침서도 증정된다. 누적 발행 45만 부를 돌파한 해당 지침서는 유아부터 중등까지 시기별 교육 정보와 함께 2026 최신 입시 정보를 담고 있어 학부모들 사이에서 필독 자료로 꼽힌다.

추천 이벤트 및 무료 체험 관련 자세한 내용은 각 브랜드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

