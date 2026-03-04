[美, 이란 공격] "새 이란 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바 유력"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란이 미국과 이스라엘 공습으로 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자 후계자 선출 과정 막바지 작업 중인 것으로 전해진 가운데, 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이(56) 선출이 유력한 것으로 전해졌다.
미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 3일(현지시간) 이란 당국자 등을 인용해 최고지도자를 선출하는 헌법 기구인 전문가회의가 이날 회의를 열고 이 같은 방안을 논의했다고 보도했다.
소식통에 따르면 전문가회의는 두 차례 걸쳐 화상 회의를 열었고, 4일 오전에 모즈타바를 공식 후계자로 발표하는 방안을 검토 중이다.
이란 반관영 파르스 통신도 성직자 88명으로 구성된 전문가회의가 차기 최고지도자 선출의 마지막 단계에 들어갔다고 보도한 바 있다.
영국에 본부를 둔 반체제 매체 이란인터내셔널은 모즈타바가 차기 지도자로 선출됐다고 단독 보도했다.
그간 CNN 등 외신도 모즈타바가 가장 유력한 차기 지도자 후보라고 봤다. 그는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 바시즈 민병대와의 긴밀한 관계를 통해 상당한 비공식 영향력을 행사해온 것으로 알려진 인물이다.
NYT는 IRGC가 현 위기에서 이란을 이끌 지도자감은 모즈타바라며 전문가회의에 압박을 넣고 있다고 전했다.
모즈타바는 아버지 못지 않은 강경파로 분류된다. 그가 집권할 시 강경한 IRGC 측에 힘이 실릴 것이란 관측이다.
이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 취재진에게 "최악의 경우는 우리가 이렇게 했는데, 그 후에 전임자만큼이나 나쁜 사람이 정권을 잡는 게 아니겠느냐"며, 또 다른 강경파가 이란 정권을 잡을 수 있다며 우려를 표했다.
