SKT, 글로벌 협력 통해 AI 데이터센터 더 빠르고 싸게 짓는다

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 글로벌 파트너들과의 협력을 통해 AI 데이터센터(DC) 구축에 소요되는 시간과 비용을 줄이는 새로운 구축 모델을 추진한다.

SKT는 스페인 바르셀로나에서 개최 중인 MWC26에서 글로벌 서버 제조사 '슈퍼마이크로', AI DC MEP 분야 글로벌 제조사 '슈나이더 일렉트릭'과 '프리팹 모듈러(Pre-fabricated Modular)' 방식의 통합 설루션 확보를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

MWC26 슈퍼마이크로 전시관에서 기념 촬영 중인 하민용 SKT AI DC 사업 담당(왼쪽에서 세번째), 앤드류 브래드너 슈나이더 일렉트릭 수석 부사장(왼쪽에서 다섯번째), 클레이 시먼스 슈퍼마이크로 부사장(왼쪽에서 여섯번째)과 3사 임직원의 모습. [사진=SKT]

이번 협력은 SKT의 AI DC 사업 운영 경험을 중심으로 서버와 MEP 분야를 대표하는 글로벌 파트너들의 역량을 결합해, AI DC 구축 기간을 단축하고 공급 병목을 해소하는 통합 모델을 확보하는 데 초점을 맞추고 있다.

협력의 핵심이 되는 프리팹 모듈러 방식은 전력 · 냉각 · IT 인프라를 모듈 단위로 사전 제작한 후 현장에서 조립하는 방식으로, AI DC 구축에 소요되는 기간을 획기적으로 줄일 수 있다는 점이 가장 큰 장점이다.

건물 완공 후 서버를 순차적으로 구축하는 기존의 'SRC(Steel Reinforced Concrete : 철골철근콘크리트 구조)' 방식과 달리, AI 연산을 담당하는 서버와 이를 뒷받침하는 전력·냉각 인프라를 하나의 모듈로 구성해 통합 제작함으로써 구축 속도와 비용 효율을 동시에 높일 수 있는 것이다.

또한, 수요 증가에 따라 모듈을 단계적으로 추가할 수 있어, 초기 대규모 투자 부담을 줄이면서도 급변하는 시장 수요에 유연하게 대응할 수 있다.

슈퍼마이크로는 글로벌 서버 및 스토리지 시스템 제조 기업으로, 주요 AI 반도체 기업들과의 긴밀한 협력을 바탕으로 AI 학습·추론에 특화된 고성능 GPU 서버를 빠르게 설계·공급할 수 있는 역량을 보유하고 있다.

특히 지난해 미국 주요 빅테크 및 AI 인프라 기업들과 협력해 '블랙웰' GPU 기반 서버와 고급 액체 냉각 기술을 적용한 대규모 'AI 팩토리'를 구축하는 등 상용 AI 인프라 구현 역량을 입증한 바 있다.

이번 협력에서 슈퍼마이크로는 고객의 요구와 활용 시나리오에 맞는 최적의 성능을 구현할 수 있도록, AI 연산을 수행하는 고성능 서버와 이를 효율적으로 묶는 GPU 클러스터를 구축할 예정이다.

나아가 GPU 클러스터 구축 역량을 바탕으로 냉각 등 핵심 인프라 요소까지 고려한 통합 구성을 준비해 고성능 AI 연산에 최적화된 DC를 보다 신속하게 구축할 수 있도록 지원할 예정이다.

슈나이더 일렉트릭은 에너지 관리 및 자동화 분야의 글로벌 기업으로, DC 전력 관리와 디지털 기반 운영 관리 설루션 분야에서 글로벌 표준을 주도하고 있다.

특히 지난해 미국 타임지가 발표한 '세계 최고의 지속가능 선도기업' 랭킹에서 2년 연속 세계 1위를 기록하며, 탄소 감축과 에너지 전환에 기여하는 MEP 설루션 분야에서 글로벌 리더십을 입증한 바 있다.

이번 협력에서 슈나이더 일렉트릭은 대규모 AI 수요에 안정적으로 대응할 수 있도록, 인프라 설계 단계부터 운영 효율까지 고려한 MEP 기반 AI DC 통합 모델을 제시할 계획이다.

하민용 SKT AI DC사업 담당은 "AI DC 분야를 대표하는 글로벌 파트너들과의 협력을 통해 프리팹 모듈러 방식의 통합 설루션을 추진하게 됐다"며, "이를 기반으로 글로벌 빅테크 고객들의 AI DC 구축 수요에 선제적으로 대응하고, 비용 측면에서의 경쟁력도 함께 높여가겠다"고 밝혔다.

클레이 시먼스(Clay Simmons) 슈퍼마이크로 부사장은 "SKT와의 협력으로 AI DC 구축·가동을 한층 앞당길 수 있는 통합 체계를 모색할 수 있게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며, "이번 통합 설루션은 고객 워크로드에 최적화된 슈퍼마이크로의 고성능 GPU 특화 서버를 기반으로 할 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "급증하는 AI DC 수요에 대응할 수 있도록 최신 기술을 지속 제공해가겠다"고 덧붙였다.

앤드류 브래드너(Andrew Bradner) 슈나이더 일렉트릭 수석 부사장은 "AI 시대 경쟁력은 고성능 인프라를 얼마나 신속하고 지속가능하게 구축하느냐에 있다"며 "이번 협력으로 프리팹 모듈러 기반 AI DC 통합 모델을 제시해 탄소 배출을 줄이고 공급 병목을 해소하는 한편, 고객의 고밀도 AI 워크로드 운영도 안정적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

