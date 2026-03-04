넷마블 '스톤에이지 키우기' 글로벌 시장 출시

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 신작 모바일 방치형 RPG '스톤에이지 키우기(개발사 넷마블엔투)'가 3일 글로벌(중국 등 일부 국가 제외)에 정식 출시했다고 4일 밝혔다.
스톤에이지 키우기는 전 세계 2억 명이 즐긴 스테디셀러 '스톤에이지' IP(지식재산권)의 최신작이다.
공룡을 비롯한 매력적인 펫이 파트너로 등장하는 원작의 감성과 핵심 재미를 계승하면서도 간편하고 직관적인 시스템을 탑재해 누구나 언제 어디서든 손쉽게 게임을 즐길 수 있도록 한 것이 특징이다. 특히 '포획'과 '탑승' 등 핵심 콘텐츠는 모바일 환경에 맞춰 재해석했다.
이용자들은 최대 6명의 조련사와 18기의 펫을 조합해 24기에 달하는 초대규모 덱을 구성하고 나만의 전략을 펼칠 수 있다. ▲모가로스 ▲베르가 ▲얀기로 등 원작 인기 펫들은 본연의 개성을 유지하면서도 한층 귀여운 모습으로 재등장해 수집욕을 자극한다.
이 밖에도 수많은 펫들이 동시 출전하는 대규모 레이드 콘텐츠 '강림전', 서버 최강 자리를 놓고 경쟁하는 '천공의 탑', 실시간으로 상대방 수확물을 노리는 '양식장', 부족원들과 힘을 모아 침공을 막아내는 '메카펫 사냥' 등 다양한 경쟁·협력 콘텐츠를 마련했다.
넷마블은 스톤에이지 키우기 정식 출시를 기념해 인게임 주요 재화인 '펫 뽑기권'과 '블루젬'을 최대 1만개씩 얻을 수 있는 이벤트를 진행한다.
또 매일 게임에 접속만 해도 출석 이벤트 보상으로 출시일 기준 등장하는 모든 펫을 얻을 수 있으며 2일차 출석 보상으로는 탑승펫 '푸테라'를 제공한다.
