윤호중 행안부 장관, 전국 지자체장에 공명선거 동참 서한..."공직기강 확립" 주문

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 4일 제9회 전국동시지방선거(6월 3일)를 90여 일 앞두고 전국 243개 지방정부의 장에게 공명선거 동참을 요청하는 서한문을 발송했다고 밝혔다.
윤호중 행정안전부 장관은 서한문에서 이번 지방선거를 4000명이 넘는 지역 일꾼을 선출하는 민주주의의 대축제이자, 민선 지방자치 30년의 새로운 이정표라고 강조했다. 이어 정부의 선거범죄 단속 및 공직 감찰 강화 기조에 발맞춰 주민의 신뢰 속에 선거가 치러질 수 있도록 지방정부의 적극적인 협조를 요청했다.
특히 일부 지역에서 공직자가 선거중립 의무를 위반해 경찰에 고발되는 사례가 발생한 점을 언급하며, 공직기강을 엄격히 확립해 줄 것을 주문했다.
윤 장관은 소속 공무원들이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 가짜뉴스를 제작·유포하거나 특정 게시물에 '좋아요'를 반복적으로 누르는 행위 등으로 선거에 영향을 미치는 일이 없도록 철저한 교육을 당부했다.
또 선거에 영향을 줄 수 있는 사업·행사 추진이나 부적절한 국외출장 등 선심성 예산 집행으로 주민의 오해를 사거나 행정적·사법적 불이익을 받는 일이 없도록 각별한 관리·감독을 요청했다.
아울러 주민들이 불편 없이 소중한 한 표를 행사할 수 있도록 선거인명부 작성 등 법정 선거사무를 빈틈없이 지원해 줄 것을 강조했다.
이와 함께 투표 참여를 적극적으로 홍보하고, 합리적인 선택을 방해하는 불법 현수막을 신속히 정비하는 데에도 힘써 달라고 덧붙였다.
