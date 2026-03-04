中东局势升级 韩元对美元汇率盘中破1500关口

纽斯频通讯社纽约3月4日电 受美国空袭伊朗引发的地缘政治风险席卷整个金融市场影响，韩元对美元汇率盘中一度破1500韩元大关。这是自全球金融危机时期的2009年以来，时隔约17年汇率破1500韩元。

【插图=AI生成】

据纽约外汇市场当地时间3日发布的数据，截至美国东部时间上午11时46分，韩元对美元汇率报1490.99韩元，较前一交易日暴涨2.55%。当天汇率开盘后迅速扩大涨幅，盘中一度飙升至1508.02韩元。

此次韩元疲软主要源于全球市场避险情绪升温引发的美元走强。随着美伊军事冲突走向全面战争，霍尔木兹海峡封锁成为现实，反映美元兑六种主要货币汇率的美元指数较前一交易日上涨0.90%，报99.26，逼近100大关。

尤其是伊朗报复意志坚定，市场对霍尔木兹海峡阻断导致全球原油供应链瘫痪的担忧加剧，油价飙升引发的通胀重燃恐惧主导市场。这为美联储将降息时点较此前预期大幅推迟的观点提供了支撑，成为强力支撑美元的因素。

Monex USA分析称："伊朗展现出寸步不让的姿态，世界正意识到此次冲突可能长期化。在各方持续炫耀军事实力的当下，美元作为金融避险资产重拾强势在合理范围。"

另外，在美元强势压力下，主要国家货币普遍走弱。欧元兑美元汇率下跌0.77%，报1.1600美元；英镑兑美元汇率下跌0.67%，报1.3315美元。日元虽因部分避险属性凸显而跌势相对受限，但美元兑日元汇率仍上涨0.23%，报157.72日元，未能摆脱弱势格局。（完）

