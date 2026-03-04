미·이란 충돌 여파 확산…국토부, 중동 진출 기업 대응체계 점검

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 미국·이란 사태로 중동 지역 긴장이 고조되는 가운데 국토교통부가 해외 현장 안전 점검을 위한 비상대책반을 가동하고 중동에 대형 사업장을 둔 주요 건설사들과 대응 체계 점검에 나섰다.
4일 국토교통부에 따르면 전날 해외건설협회 및 중동 진출 기업들과 함께 '중동 상황 점검회의'를 열고 현지 안전 상황과 대응 체계를 점검했다.
현재 이란, 이스라엘, 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 이라크, 바레인, 요르단 등 중동 지역에 진출한 국내 기업들은 현지 상황을 예의주시하고 있다. 위험지역에 대해서는 재택근무를 시행하는 등 안전 조치를 취해 현재까지 접수된 인명·시설 피해는 없는 것으로 나타났다.
국토부는 중동 지역 진출 기업의 피해를 최소화하고 유사시 우리 근로자의 신속하고 안전한 대피를 지원하기 위해 외교부 등 관계 부처와 협력 체계를 강화하고 있다.
국토부는 비상연락망을 상시 유지해 현지 상황을 실시간으로 공유하고, 기업별 대피 계획을 점검하는 등 민관 공조를 강화하겠다는 방침이다.
김석기 건설정책국장은 "민간-정부 합동 비상대책반을 편성해 우리기업의 피해 및 대피 상황을 지속 모니터링하고 관계기관과 협력하여 근로자 안전 확보와 기업 보호를 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.
