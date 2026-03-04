韩国反导系统"天弓-II"在中东实战首度成功拦截伊朗弹道导弹

纽斯频通讯社首尔3月4日电 出口至阿联酋的韩国产中程拦截系统"天弓-II"在近期中东冲突中成功拦截了伊朗发射的弹道导弹。这是韩国防空武器首次在海外实战中击落敌方导弹，将成为提升韩国武器系统在国际军工市场信誉的转折点。

"天弓-2"反导系统。【图片=LIG Nex1提供】

据政府消息人士3日透露，当地时间2月28日，伊朗为报复美国和以色列空袭，向阿联酋境内的美军基地等目标发射弹道导弹和无人机。阿联酋军方随即启动防空网，已实战部署的"天弓-II"反导系统成功探测、跟踪并拦截来袭的伊朗导弹。

目前，阿联酋已优先部署2个"天弓-II"导弹连为2022年签署的35亿美元采购合同。此次交战中，阿联酋军方混合使用美国"爱国者"、以色列"箭"式及韩国"天弓-II"反导系统。阿联酋防空网的初期拦截率超90%，"天弓-II"展现相应性能。

被称为"韩版爱国者"的"天弓-II"是由国防科学研究所主导，LIG NEX1、韩华系统、韩华航空航天参与研发的中程地对空制导导弹系统。每个导弹连由4部发射架、多功能雷达及交战指挥所组成，拦截高度可达15公里以上。

目前，"天弓-II"除阿联酋外，还在与沙特阿拉伯、伊拉克等洽谈追加采购合同。该反导系统的核心竞争力在于"性价比"。每枚导弹价格约15亿韩元，不到美国"爱国者"PAC-3（50至60亿韩元）的三分之一。以导弹连为单位采购的成本较低，被认为适合需要大规模建设防空网的中东国家。

交付履约能力也是其优势之一。美国"爱国者"因全球需求激增，交付需数年之久；而韩国军工产业凭借精密的制造能力和严守工期，树立了"可靠交付"的形象。"天弓-II"在阿联酋的实战部署在合同签署（2022年）后仅四年便完成并随即取得实战成果。

"天弓-II"与西方武器系统完全兼容且政治风险较低，并配备同时拦截弹道导弹、飞机和无人机的多功能雷达，作为"通用型防空系统"备受关注。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社