부산시, 부산 브랜드숍서 '부기수산' 팝업스토어 운영

브랜드 인지도 제고, 참여 기업 모집
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산디자인진흥원은 4일부터 4월30일까지 중구 광복로 부산 브랜드숍에서 시 소통캐릭터 '부기'를 활용한 '부기수산' 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.
이번 팝업스토어는 작년 굿즈 박람회 '굿즈이즈굿'에서 부산 바다와 수산시장을 테마로 큰 호응을 얻은 콘텐츠를 기반으로 한다. 시는 검증된 킬러 콘텐츠를 통해 도시브랜드 친밀감을 높이고 브랜드숍 방문객을 확대할 계획이다.
팝업스토어는 '부기'가 운영하는 부산 바다·수산시장 콘셉트로 시민 참여 이벤트를 중심으로 꾸며진다.
1층 포토존은 부산 도시브랜드와 '부기' 캐릭터를 활용해 방문객 즐길 거리를 제공하며, '부기' 관련 도시브랜드 파트너스 12개사 제품(인형·키링 등)을 한자리에서 선보인다.
오는 7일 오후 3시부터 1시간 동안 '부기'가 브랜드숍을 방문해 시민과 기념촬영을 진행한다. 현장 메시지월에서는 '부기의 MBTI 맞혀라' 이벤트로 참여를 유도한다.
시와 진흥원은 도시브랜드 가치 확산을 위한 '2026 하반기 부산 브랜드숍 팝업스토어 운영' 참여 기업을 4일부터 4월15일까지 모집한다. 모집 대상은 부산 본사·지사 기업으로, 부산 도시브랜드를 활용한 상품·콘텐츠 보유 기업이며 컨소시엄 참여도 가능하다.
선정 기업은 올해 하반기 7월부터 12월까지(업체당 2개월) 팝업스토어를 운영하며 브랜드 인지도 제고와 비즈니스 기회를 창출한다.
운영 종료 후 브랜드숍 입점 판매도 이어갈 수 있다. 신청은 부산디자인진흥원 누리집 '고시/공고'에서 서식을 받아 다음달 15일 오후 6시까지 전자우편으로 제출하면 된다.
문정주 미래디자인본부장은 "검증된 캐릭터 콘텐츠로 시민이 부산 도시브랜드 매력을 친근하게 즐길 수 있도록 했다"며 "앞으로 브랜드숍을 시민 소통과 가치 공유 핵심 공간으로 운영하겠다"고 말했다.
