부산시 자치경찰위, 2026 치안리빙랩 공모전…시민참여 확대

정책 수립 및 홍보 아이디어 반영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 자치경찰위원회는 부산디자인진흥원과 함께 오는 9일부터 20일까지 2026년 부산자치경찰 치안리빙랩 공모전을 개최한다고 4일 밝혔다.
치안리빙랩은 시민이 일상 치안 문제를 직접 발굴하고 실험·연구로 해결책을 모색하는 시민 주도 사업이다. 위원회는 자치경찰제 취지에 맞는 지역 치안 정책을 발굴하고 시민 체감 안전 서비스를 확대하기 위해 공모를 추진한다.
공모는 지정주제와 자유주제로 나뉜다. 지정주제는 지역안전지수(범죄·교통) 개선 방안과 관광지 치안 대책이다. 자유주제는 범죄예방, 사회적 약자(여성·청소년·아동 등) 보호, 교통안전 등 자치경찰 사무 관련 치안 문제 해결 방안이다.
지난해 치안리빙랩 사업에는 22개 팀이 참여해 5개 과제를 선정, 운영했다. 이 중 3개 과제(범죄예방 담배꽁초 전용 쓰레기통 디자인 설치, 전통시장 안심구역 조성, 노년층 보행약자 벤치형 마을버스 정류장 표지판 설치)를 시범 실행했다.
올해는 안전한 부산 조성을 위해 지역안전지수 개선 등 지정주제에 가점제를 도입해 실효성 높은 과제 선정을 강화한다.
부산 거주 시민·단체는 물론 부산경찰청(경찰서), 구·군, 부산 소재 대학, 유관기관 등 누구나 참여 가능하며 3~5인 팀을 권장한다. 신청은 3월9~20일 전자우편으로 서류 제출하면 된다.
사업설명회는 4일 오후 4시 부산디자인진흥원에서 열린다.
선정작은 서면 심사와 인터뷰 심사를 거쳐 4월10일 부산디자인진흥원 누리집 고시 공고란에 공개된다. 1차 서면으로 7~8개 팀, 2차 인터뷰로 최종 5개 내외 팀을 뽑는다.
선정 팀은 전문가 멘토링, 연구 상담, 유관기관 협업 지원과 활동비를 받는다. 중간성과 보고회를 통해 우수 과제는 정책 수립이나 홍보에 반영된다.
김철준 위원장은 "치안리빙랩은 시민 아이디어가 정책과 현장 변화로 이어지는 참여형 치안 모델"이라며 "동네 안전을 시민이 디자인하는 공모전에 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
