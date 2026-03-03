경남도, 남해안 관광·첨단산업 선점 박차…미래 성장 동력 확보

도민 안전망 혁신 및 리스크 점검
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 3일도청에서 박완수 지사 주재로 확대간부회의를 열고 남해안 관광 대전환과 첨단산업 선점 등 도정 과제 추진에 속도를 냈다.
박완수 지사는 이날 경남 인구가 8년 만에 순유입 전환과 각종 지표 반등을 공유하며 미래 성장 동력 확보와 도민 안전망 혁신을 최우선 과제로 제시했다.
박 지사는 관광과 첨단산업을 미래 먹거리로 꼽았다. 정부 관광산업 대전환 기조에 맞춰 사천공항 국제공항화와 남해안권 발전 특별법 통과에 총력을 기울이라고 강조했다.
첨단산업 분야에서는 소형모듈원전(SMR), 자율주행 모빌리티, 인공지능(AI) 인재 양성 등에서 주도권 확보를 지시했다. 국비 확보와 공모사업 적극 대응을 주문했다.
산불 재난 방지를 위한 기술·구조 혁신도 요구했다. 산불 초기 연기 감지 AI형 CCTV 권역별 신속 설치와 산악지대 진화수 확보 대책을 체계화하라고 밝혔다.
행정통합 논의에선 백년대계 자치 논리 접근을 재확인했다. 주민투표 등 도민 뜻 수용과 실질 자치권·재정 인센티브 보장을 핵심 원칙으로 역설했다.
중동 긴장 고조와 관련해선 유가 상승·에너지 수급 불안이 제조업에 미칠 영향을 우려했다. 유관기관 협업으로 지역 경제 대책반 가동과 민생 리스크 사전 점검을 당부했다.
