韩政府和执政党商议应对中东冲突 保障当地侨民安全

纽斯频通讯社首尔3月3日电 韩国政府和执政党共同民主党3日就美以与伊朗爆发武力冲突表示，将确保中东地区韩国侨民安全。同时，针对与霍尔木兹海峡相关的原油及天然气供需问题，政府计划确保替代路线。

图为当地时间2日，位于伊朗德黑兰一处警署受美国和以色列空袭变成废墟。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

国会外交统一委员会执政党干事金永培议员当天上午在国会举行的中东局势党政座谈会结束后会见记者时表示："将优先聚焦保护侨民以及掌握游客人数和相关情况。"

金永培说："目前在中东13个国家约有2.1万名韩国公民滞留，其中包括游客在内的短期停留人员约4000人，侨民约1.7万人。我们正检查可用的移动工具和住宿设施，以便将人员转移至邻国。"

会议还讨论了通过霍尔木兹海峡保障原油供应的对策。金永培表示："霍尔木兹海峡对韩国能源安全至关重要。我们决定掌握在当地约30艘船只准确的原油等运输情况，并在本月6日外交统一常任委员会会议前进行报告。"

金永培还指出："在天然气方面，韩国整体供应量的20%也经由霍尔木兹海峡。不过天然气的运输路线已经实现多元化，一定程度上分散了风险，但仍将讨论对策。"

他强调："目前整体局势极不明朗且充满变数，我们决定在明确立场前，首先集中精力保障公民安全。我们将密切关注与原油、能源安全相关的情势变化，做好危机管理。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社