하동군, 지역 자원 활용 '하동굿 굿즈' 공모…브랜드 경쟁력 강화

[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군은 지역 자연·문화·특산 자원을 담은 창의적 굿즈 발굴을 위해 '2026 하동굿즈 공모'를 추진한다고 3일 밝혔다.
군은 2024년 '10대 하동굿즈', 2025년 '20대 하동굿즈' 선정으로 지역 대표 상품을 육성해왔다. 올해도 하동 정체성과 스토리를 담은 특화 굿즈를 통해 브랜드 경쟁력을 강화한다.
공모는 3일부터 4월 1일까지 전국 사업자·개인을 대상으로 진행된다. 응모 대상은 국내 생산 제품으로, 선정 후 1개월 내 제작·판매 가능해야 한다.
하동 자연·문화 가치와 특산 자원 매력을 담은 생활소품·관광상품·공예품·식품 등 분야 제한 없이 참여할 수 있다. 평가 요소는 실용성·상품성·지역 정체성 표현이다.
제품은 1차 자체 심사와 2차 전문가 심의를 거쳐 10개 내외 우수 굿즈로 선정된다. 선정품은 '하동굿즈 인증상품' 로고 사용 권한을 받는다.
선정 제품은 고향사랑기부제 답례품·관광 기념품으로 활용되며, '별천지하동' 쇼핑몰 등 온오프라인 채널 판매를 지원한다. 박람회·지역 축제 참가 기회도 제공한다.
군 관계자는 "하동 자연·문화·특산 자원을 상품에 담는 게 지역 브랜드 키우는 길"이라며 "이야기 있는 굿즈로 생산자 성장 기회를 주겠다"고 말했다.
군은 6차산업 인증협회·청년농식품벤처협회 등과 협력해 유망 상품 발굴을 강화한다.
