우리기술 "우리DS, 창원 방산 신공장 증설 완료"

현대로템 등 주요 방산 대기업 수출 확대 양산 대응

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 방산 전문기업 우리기술의 자회사 우리디에스(우리DS)는 창원 신공장 증설을 완료하고 K-방산 수출 확대에 따른 양산 대응에 나선다고 3일 밝혔다.

회사에 따르면 우리DS는 창원국가산업단지 내 대지 2000평, 연면적 1300평 규모의 신공장 준공을 마쳤다. 신공장은 최근 발주량이 급증하고 있는 제품에 대한 전용 라인이 구축됐으며, 첨단 설비를 기반으로 다양한 수출 제품 양산 대응이 가능하다. 이번 증설로 기존 설비 대비 생산 효율성과 물량 대응 속도가 획기적으로 향상될 것으로 전망된다.

특히 우리DS는 현대로템에 이어 지난 2024년 H사와 K사 등 국내 주요 방산 대기업을 모두 고객사로 확보하는 데 성공했다. 해당 기업의 수출이 본격화되면서 관련 제품 매출이 올해부터 대폭 상승할 것으로 예상된다. 우리DS는 2023년 57억원, 2024년에는 92억원의 매출을 기록하며 지속적인 성장세를 이어오고 있다.

우리기술 로고. [사진=우리기술]

우리DS는 현대로템에 장갑차용 런플랫 타이어를 장기간 독점 공급해오고 있으며, 최근 고객 포트폴리오 다변화도 완료했다. 해당 제품은 독자적인 설계 구조를 적용해 자체 개발한 것으로, 미국 및 NATO(북대서양조약기구)의 품질 요건을 충족하면서 기술력 입증을 마쳤다. 이 제품을 적용하면 장갑차 외부 충격으로 인한 타이어 파손 시에도 일정시간 안전주행이 가능하다는 게 장점이다.

회사 관계자는 "유럽, 중동 국가향 방산 대기업 수출 본격화로 발주량이 급격하게 증가하고 있어 이에 선제적으로 대응하기 위해 대규모 증설을 진행했다"며 "증설을 통해 확보한 생산능력(CAPA)과 다양한 제품에 대한 독점 공급 지위를 바탕으로 수출 기반 실적 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

그는 이어 "최근 미국을 중심으로 세계 각국 정부가 국방예산 확대에 나서고 있기 때문에 주요 고객사인 방산 대기업의 수출 시장 다변화가 가능할 것으로 기대되는 상황"이라며 "생산 역량뿐 아니라 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품을 개발해 고객사와 파트너십을 강화하고 추가 매출 증대에 나설 것"이라고 덧붙였다.

