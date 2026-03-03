강남구, '테헤란로 리모델링 활성화 구역' 지정…규제완화·인센티브

사용승인 15년 지난 건축물 연면적 최대 30% 증축

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 강남구는 지난달 27일 테헤란로 지구단위계획구역(강남역사거리~포스코사거리, 95만9160㎡)을 '테헤란로 리모델링 활성화 구역'으로 지정했다고 3일 밝혔다. 노후 업무시설의 성능 개선 촉진과 도시 경쟁력 유지를 위해 건축규제 완화와 인센티브를 부여한다.

테헤란로 일대는 강남의 핵심 업무·교류 기능이 집중된 지역이나, 1990년대 개발 이후 30여 년이 지나 건축물의 노후화가 누적됐다. 이로 인해 이용 편의성 저하와 에너지 성능 개선 요구가 증가하고 있다. 강남구는 이를 해결하고자 리모델링 활성화 구역 지정을 서울시에 제안했고 지난해 지구단위계획 변경 고시 절차를 거쳐 이번 지정으로 이어졌다.

테헤란로 리모델링 활성화 구역 [지도=강남구]

이번 지정은 도심 업무지구에 리모델링 활성화 구역을 최초로 도입한 사례로 주목받는다. 강남구는 민간이 안전하고 친환경적인 방식으로 현재 공간을 개선할 수 있도록 리모델링을 실질적 대안으로 제시하고 있다. 리모델링 방식은 기존 건축물을 철거하는 과정이 필요 없는 만큼 높은 지가의 테헤란로에서도 이점으로 작용할 것으로 기대된다.

리모델링의 실효성을 높이기 위해 구조 안전을 전제로 한 규제 완화와 인센티브가 함께 적용될 계획이다. 15년 이상의 사용승인 건축물은 건축위원회 심의를 통해 용적률과 높이, 조경 등 기준을 완화 받을 수 있으며, 최대 30% 증축도 가능하다. 인센티브는 효율적이고 실현 가능한 항목으로 설계됐다.

인센티브 항목에는 디자인 개선, 구조 안전성 강화, 에너지 성능 향상 등이 포함된다. 구는 1층 공간을 카페와 판매시설 등으로 활기를 더하는 용도로 활용하도록 유도하고, 로비를 위층으로 옮겨 1층을 더 개방적인 형태로 조성할 예정이다.

조성명 강남구청장은 "테헤란로 리모델링 활성화 구역 지정은 '글로벌 강남'으로 나아가는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "거리를 더 열린 공간으로 바꾸고, 스마트 산업이 뿌리내릴 토대로 넓혀 테헤란로의 성장 동력을 강화해 나가겠다"고 말했다. 이어 "향후 삼성동 국제교류복합지구까지 리모델링 활성화 사업을 확장해 나가겠다"고 덧붙였다.

kh99@newspim.com