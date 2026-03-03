고양시, 행주산성 야간개장 3월 14일 '스타트'

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 고양특례시는 시민들이 한강 야경과 함께 역사 명소를 즐길 수 있도록 3월 14일부터 10월까지 매주 둘째·넷째 주 토요일 행주산성 야간 개장을 실시한다.
행주산성은 한강을 끼고 펼쳐진 자연경관과 도심 야경을 동시에 감상할 수 있는 대표적 관람 명소로 꼽힌다. 특히 임진왜란 3대 대첩 가운데 하나인 행주대첩의 현장으로, 권율 장군의 호국 정신이 깃든 유서 깊은 장소다. 덕양산을 감싸는 퇴뫼식 토성 형태로 조성됐으며, 전체 둘레는 약 1㎞에 이른다.
관람객들은 대첩문을 시작으로 권율 장군 동상과 충장사, 덕양정 등을 둘러본 뒤 행주대첩비가 있는 정상에 오르면 한강의 강바람과 함께 탁 트인 야경을 감상할 수 있다.
노을이 지는 시간대에는 한강 수면 위로 번지는 빛과 성곽의 실루엣이 어우러져 또 다른 볼거리를 제공한다.
야간 개장 시간은 오후 6시부터 10시까지이며, 입장 마감은 오후 9시다. 관람료는 무료다. 주차는 제1·제2주차장을 이용할 수 있으며, 일반 운영 시간에는 유료이나 오후 6시 이후 야간 개장을 위해 입장하는 경우에는 무료로 이용할 수 있다.
고양시 관계자는 "이번 야간 개장을 통해 많은 시민이 한강의 노을과 함께 행주산성의 야경을 즐기며 소중한 추억을 쌓길 바란다"며 "앞으로도 고양시의 역사적 가치와 관람 매력을 널리 알리는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.
다만 장맛비나 태풍 등 기상 악화 시에는 야간 개장이 취소될 수 있다.
