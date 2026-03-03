정원오 성동구청장, 12년 구정 마무리…마지막 결재는 '구민 안전'

행정 공백 방지 인력·예산 검토
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 성동구는 정원오 구청장이 오는 4일 '2026년 구민안전 종합대책'을 최종 방침으로 결재하고 12년간의 구정을 마무리한다고 3일 밝혔다.
정 구청장의 안전 행정은 민선 6기 취임 첫날인 2014년 7월 1일, '성동구 시설물 안전진단 추진 계획'을 첫 업무로 수기 결재하며 시작됐다. 당시 그는 시설물 전수 점검을 지시하며 "안전은 행정의 기본이자 완성"이라고 강조했다. 이번 종합대책을 결재하면서, 민선 6기의 시작과 민선 8기의 끝을 모두 '구민 안전'으로 마무리하게 된다.
'2026년 구민안전 종합대책'은 성동구의 안전 정책을 돌아보고 그 성과를 지속 발전시키기 위한 계획이다. 24시간 재난안전상황실 운영 강화를 포함해 성수동 연무장길 보행환경 개선, 워킹스쿨버스·스마트 횡단보도 내실화, 취약계층 주거환경 개선과 하수관로 정비, 소규모 사업장 안전 점검 확대 등 5대 분야 23개 사업이 추진된다.
성동구는 이번 계획이 차질 없이 진행될 수 있도록 23개 세부 사업에 대한 인력과 예산 등 '지속발전 방안'을 면밀히 검토할 예정이다. 이는 구청장 임기 마무리 단계에서도 안전 행정의 공백을 방지하기 위한 조치라고 덧붙였다.
정 구청장은 "취임 첫날의 마음과 같이 구민의 안전을 지키겠다는 약속으로 12년 구정을 마무리하게 돼 뜻 깊다"며 "안전은 매일 점검하고 보완해야 하는 지속적인 과제이기에 마지막 순간까지도 현장 안전 상황을 세심하게 살필 것"이라고 소회를 밝혔다.
이어 "그동안 다져온 성동의 안전 시스템을 중심으로 구민 안전을 최우선으로 하는 행정이 계속되길 바란다"고 당부하면서, "지난 12년은 직원들과 함께 쌓아온 시간이었다"며 성동구 직원들에게 감사의 뜻을 전했다.
kh99@newspim.com