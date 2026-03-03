경기도, 2026년 산림녹지시책 수립...사업비 900억 투입

"건강한 산림을 가꾸고 재난에 강한 산림관리 체계를 구축"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 올해 '기후위기 시대, 탄소흡수원 산림으로 녹색미래 제공'이라는 비전을 실현하기 위해 총 900억 원 규모의 산림사업을 추진한다. 경기도는 이 같은 내용의 2026년 산림녹지시책을 수립했다고 3일 밝혔다.

가평 '연인산 명품 계곡길'. [사진=경기도]

경기도는 도전체 면적의 49.8%에 해당하는 5078.66㎢(50만 7866ha) 산림을 체계적으로 관리하기 위해 ▲지속 가능한 산림자원 순환경영▲숲을 활용한 산림복지서비스 확대▲산불방지 총력대응 체계 구축▲산사태 예방·대응 관리체계 강화▲산지의 합리적 보전과 효율적 이용▲산림자원 보호를 위한 산림병해충 방제▲지속 가능한 광릉숲BR 관리 등 7대 정책과제를 중점 추진한다.

도는 먼저 지속 가능한 산림자원 순환경영을 추진한다. 5.49㎢ 규모의 조림을 통해 산림의 공익적 기능을 회복하고, 37.66㎢ 규모의 숲가꾸기로 기능별 맞춤형 관리를 추진한다.

임업인의 안정적인 소득 창출과 임산물 대외경쟁력 강화를 위해 단기소득임산물의 생산·가공·유통시설 76건을 지원해 안정적인 유통 체계를 구축하고 221개 생산기반시설 현대화·규모화 사업을 통해 임산물 생산성과 품질 경쟁력을 높인다.

숲을 활용한 산림복지서비스도 확대를 위해 자연휴양림 1개소 신규 조성과 자연휴양림, 수목원, 산림욕장, 유아숲체험원 28개소 보완 사업을 한다. 숲해설가, 유아숲지도사, 산림치유지도사, 산림서비스도우미 등 총 198명을 배치해 산림교육·치유 프로그램을 운영하고 산림일자리도 창출한다. '유아숲의 날' 행사 지원 등 생애주기별 산림복지 프로그램을 확대해 도민이 일상에서 숲을 누리도록 한다.

산불 예방·대비 체계 마련을 위해서는 봄철·가을철 산불조심기간에 도 및 시군 산불방지대책본부 33개소를 운영하고 연중 비상연락체계를 유지한다. 등산로, 묘지 주변, 휴양시설 등 취약지역에 감시 인력을 집중 배치하고 시기별·지역별 맞춤 홍보를 통해 산불 예방 활동을 강화한다. 신속한 산불 진화를 위해 시·군 임차헬기 19대를 거점 배치해 30분 도착 '골든타임제'를 운영한다.

산사태 발생 및 피해 예방을 위해 사방댐 28개소와 산림유역관리 4개소를 설치하고 기존 사방시설 506개소를 점검한다. 산사태 취약지역 2547개소와 대피소 881개소에 대한 현장점검 및 보수·보강을 실시하고 실태조사 1,436개소를 실시해 생활권 중심 산사태취약지역을 확대 관리하고 인명피해를 예방한다. 여름철 재해대책기간에는 산사태대책상황실을 중심으로 24시간 비상근무체계를 유지한다.

산지의 합리적 보전과 효율적 이용을 위해 산지전용통합정보시스템을 활용해 인허가 절차를 전산화하고 대체산림자원조성비와 복구비를 체계적으로 관리한다. 산지전용지, 채석단지, 토석채취허가지 등의 재해예방을 위해 사전 현장점검 결과에 따라 미흡사항을 조치하고, 환경NGO 9개 단체에 모니터링을 지원한다.

소나무재선충병 피해 심각지역의 확산방지와 경미지역의 청정 전환을 위해 4만 1673본의 피해고사목 등을 제거하고 제거 11.87㎢ 규모의 예방나무주사 등의 예방·방제 사업을 실시한다. 참나무시들음병 등 14종의 산림병해충에 대해서는 87.42㎢의 방제사업을 추진한다.

'광릉숲포럼'과 사진·숏폼 공모전을 통해 광릉숲 유네스코 생물권보전지역(BR)의 가치를 높인다. 주민참여지원사업과 주민역량강화사업을 통해 지역공동체 활성화 및 미래세대 교육을 지원하고 광릉숲BR 보전 협력을 확대한다.

김일곤 경기도 산림녹지과장은 "산림은 기후위기 대응의 핵심 탄소흡수원이자 도민 삶과 밀접하게 연결된 생활 기반"이라며 "2026년 산림녹지시책을 차질 없이 추진해 건강한 산림을 가꾸고 재난에 강한 산림관리 체계를 구축하겠다. 도와 시군이 긴밀히 협력해 도민이 체감하는 산림정책을 이어가겠다"라고 말했다.

