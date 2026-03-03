'월간남친' 보도스틸 공개… 도파민 지수 폭발시킬 데이트 미리보기

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '월간남친'이 설렘과 현실 공감을 함께 담아낸다.

오는 6일 공개되는 '월간남친​'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디​다. 시리즈 제목이자, 극 중 등장하는 가상 연애 구독 서비스 '월간남친'은 꿈꾸던 로맨스를 눈앞에 실현시킨다. '가상 세계에서의 연애 구독'이란 독특한 설정은 짜릿한 설렘을, 현실 세계 속 직장인 미래의 평범한 일상은 공감을 선사한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 월간남친 스틸컷. [사진=넷플릭스] 2026.03.03 moonddo00@newspim.com

이날 공개된 사진 속 미래의 가상 데이트 '미리보기'는 도파민 지수를 높인다. 가상 세계에 처음 입장한 미래는 눈 앞에 펼쳐진 '월간남친' 테마들을 마주한다. 마침내 데이트를 시작하자 그야말로 '심쿵'의 순간들이 이어진다. 꿈꾸던 첫사랑과 가까이 밀착한 순간, 로맨스 판타지 웹툰 같은 화려한 순간이 심장을 뛰게 한다. 과연 '월간남친'에서는 어떤 데이트가 펼쳐질지, 가상 연애 구독 서비스를 만난 뒤 미래의 현실에는 어떤 변화가 일어날지 호기심을 안긴다.

뿐만 아니라 '로코 최적화' 조합 지수, 서인국에 이어 서강준, 이수혁, 옹성우, 이재욱, 이현욱, 김영대, 박재범, 이상이 등 '가상 연인들'로 변신한 특별 출연 배우 라인업 또한 기대감을 한층 높이고 있다.

여기에 이날 공개된 스틸컷에는 작품 속 가상 세계와 현실에 존재하는 인물들도 포착돼 기대를 높인다. 공민정, 하영, 조한철, 이학주, 김아영, 고규필 그리고 유인나가 디테일한 연기로 '월간남친' 세계관에 입체감을 더할 예정이다.

공민정은 몇 년째 화제성을 휩쓸고 있는 유명 웹툰 작가 '윤송'을, 조한철은 웹툰 스튜디오 내모의 실세 '병학'을 맡아 직장인 미래의 일상을 뒤흔든다. 여기에 하영은 미래의 절친이자 끝없이 연애를 갈망하는 '지연'을 연기하고, 이학주는 미래를 가상 연애 구독 서비스로 입문시킨 '민 팀장' 역을 맡아 적재적소에서 활약을 펼친다.

김아영, 고규필 그리고 유인나는 미래의 가상 세계에 생동감을 입힌다. 앞선 예고편 영상에서도 러블리한 매력을 선보였던 유인나는 가상 세계 속 '데이트 매칭 매니저'로 활약하고, 김아영과 고규필은 가상 세계 안에서 다채로운 역할들을 소화하며 깨알 웃음을 선사할 전망이다. 이들이 더해진 가상 세계는 어떤 모습일지 궁금증을 안긴다.

짜릿한 로망 실현 로맨틱 코미디 '월간남친'은 오는 6일 넷플릭스에서 만날 수 있다.

