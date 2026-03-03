전남도 '국민성장펀드 in 전남' 공모 69건 몰려

에너지 20건 등 첨단·특화산업 제안 집중…3월 말 우수과제 선정

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 전국 최초로 추진한 '국민성장펀드 in 전남' 프로젝트 아이디어 공모에서 에너지와 데이터센터 등 첨단전략산업 분야 제안이 대거 접수됐다.

3일 전남도에 따르면 공모는 지난달 27일까지 47일간 전 국민을 대상으로 진행됐다. 정부가 올해부터 5년간 150조 원 규모로 운용하는 국민성장펀드와 연계할 메가급 프로젝트를 선제적으로 발굴하기 위해 마련됐다.

접수 결과 에너지 분야가 20건으로 가장 많았다. AI 농어업 8건, 데이터센터 5건, 바이오 5건, 이차전지 4건, K-콘텐츠 4건 등 첨단전략산업과 특화산업 분야 제안이 다수를 차지했다.

국민성장펀드 설명회. [사진=전남도] 2026.03.03 ej7648@newspim.com

특히 에너지·데이터센터·핵심광물 등 전남 산업 경쟁력과 맞닿은 제안이 집중됐다. 국민성장펀드 활용 가능성을 고려한 전략적 참여가 이뤄졌다는 평가다.

이미 국민성장펀드 1호 사업으로 '신안 우이 해상풍력 프로젝트'가 선정됐다. 전국 최초로 전남에서 금융위원회 지역설명회도 열렸다. 이번 공모 역시 그 연장선에서 선제적 사업 발굴을 위해 추진됐다.

공모 기간 지역 한 기업인은 국민성장펀드 지원 가능 범위와 기존 지원사업 연계 여부, 사업 기획 단계에서 고려할 사항 등을 문의했다. 바이오 분야 종사자는 신약 개발처럼 투자 회수 기간이 긴 산업에 대한 장기 자금 지원 구조를 질의하는 등 관심을 보였다.



전남도는 분야별 전문가 심사를 거쳐 3월 말 우수 과제를 선정할 예정이다. 선정된 과제는 전문가 컨설팅을 통해 사업계획 구체화와 투자 검토 단계까지 연계된다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 "국민과 기업이 제안한 아이디어는 전남 미래 첨단산업의 출발점"이라며 "400만 광주·전남의 도약을 이끌 성장동력으로 발전시키겠다"고 밝혔다.

전남도는 국민성장펀드 150조 원 중 50조 원 유치를 목표로 올해 10조 원 확보를 위한 대규모 프로젝트 발굴과 중앙정부·정책금융기관 협의에 박차를 가하고 있다.

