전남 관광상품 '남도한바퀴', 3월부터 봄 여행코스 운행

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 봄 여행철을 맞아 대표 관광상품인 순환버스 '남도한바퀴'의 봄 여행코스를 내달부터 본격 운영한다고 3일 밝혔다.
남도한바퀴는 최소 1만 2900원의 합리적 요금으로 버스를 타고 전남 주요 관광지를 둘러보는 순환형 여행상품이다. 각 코스마다 문화관광해설사가 동행해 현장 해설을 제공한다.
이번 봄 코스는 3월부터 5월까지 운행되며, 봄꽃·정원·섬·미식 등을 주제로 한 23개 테마로 구성됐다.
주요 노선에는 ▲섬진강 벚꽃이 흐드러진 곡성·구례 봄꽃여행▲꽃과 예술, 숲길이 조화된 신안·함평 슬로우여행▲쑥섬과 금당8경을 잇는 고흥 바다여행▲선암사·오동도·향일암을 둘러보는 여수·순천여행▲담양·장성 숲캉스▲목포·무안 시간여행 코스 등이 포함됐다.
특히 오는 5일 개관하는 '남도의병역사박물관'을 경유하는 신규 코스가 추가돼 영산강 전경과 함께 남도 의병정신을 되새길 수 있는 여행지로 주목받고 있다.
전남도 오미경 관광과장은 "남도한바퀴는 전남의 매력적인 명소를 편리하게 연결하는 대표 관광상품"이라며 "올봄 남도한바퀴와 함께 전남의 아름다운 봄을 만끽하길 바란다"고 밝혔다.
남도한바퀴 봄 여행코스는 전용 누리집이나 콜센터를 통해 예약할 수 있다. 남도한바퀴는 사계절 다양한 테마로 운영되며 지난해 약 2만 3000명이 이용하는 등 인기를 이어가고 있다.
