韩国六大经济团体紧急呼吁朝野尽快通过《对美投资特别法案》

纽斯频通讯社首尔3月3日电 在韩国朝野围绕《关于韩美战略投资管理的特别法案》（《对美投资特别法案》）处理进程的心理战持续之际，经济界紧急呼吁敦促国会立法。经济界认为，在贸易环境急剧变化的背景下，政界拖延正加剧企业风险。

【插图=AI生成】

韩国经济人协会、大韩商工会议所、韩国经营者总协会、韩国贸易协会、中小企业中央会和韩国中坚企业联合会3日发表了包含上述内容的联合声明，敦促朝野尽快通过《对美投资特别法案》。

《对美投资特别法案》旨在将韩国企业对美投资的税收、金融、行政支持明文规定，以提前应对贸易风险并提升对美谈判能力。

经济界指出，近期美国联邦最高法院对《国际紧急经济权力法》作出违宪判决，使美国贸易环境的不确定性进一步加大。经济界担忧，此判决后，美国可能在依据替代法律维持现有关税政策基调的同时，对特定国家和品类征收选择性关税。

经济界指出，若出现这种情况，半导体、汽车、药品等韩国主要产业的对美出口将受直接影响，并可能导致产业竞争力削弱。

经济界强调，《对美投资特别法案》通过的时间越晚，对美谈判能力就越弱，将难以期待在韩美经济合作中取得实质性成果。

经济界呼吁恳请国会在特别委员会活动期限内，尽快通过《对美投资特别法》，使韩国企业能够最大程度降低贸易风险，积极投身对美出口。（完）

