충북교육청, 올해 지방공무원 162명 선발

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 2026년도 지방공무원 공개(경력)경쟁임용시험을 통해 교육행정직을 비롯한 9개 직렬(류) 총 162명을 선발한다고 3일 밝혔다.
교육청에 따르면 직렬별 선발 인원은 ▲교육행정 100명 ▲전산 2명 ▲사서 7명 ▲보건 3명 ▲식품위생 3명 ▲공업(일반기계) 2명 ▲시설(건축) 2명 ▲시설관리 27명 ▲운전 16명이다.
이 가운데 공업(일반기계) 1명, 시설(건축) 1명은 특성화고 및 산업수요 맞춤형 고교 졸업(예정)자를 대상으로 하반기에 선발할 예정이다.
이는 직업계고 졸업생의 공직 진출 기회를 넓히기 위한 조치다.
교육행정직 중에서는 장애인 13명, 저소득층 3명을 별도 구분 선발하며 시설관리 6명과 운전 4명은 국가유공자(보훈청 추천)로 구분해 채용한다.
응시원서 접수는 상반기 4월 13일부터 17일까지, 하반기 8월 24일부터 28일까지 진행된다. 필기시험은 각각 6월 20일과 10월 31일 두 차례로 나눠 치러질 예정이다.
시험 일정과 관련한 자세한 내용은 충북교육청 누리집을 참고하거나 총무과 인사팀으로 문의하면 된다.
