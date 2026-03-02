대구 수성구, '골목에서 찾는 수성의 내일' 수미창조 포럼 개최

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구 수성구는 지난달 27일 수성구청 대강당에서 수성구 상권 활성화 정책과 실천 과제 마련을 위한 '골목에서 찾는 수성의 내일' 수미창조 포럼을 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 포럼은 급변하는 소비 흐름에 대응해 수성구만의 차별화된 상권 활성화 방안을 모색하고, 소상공인 지원 정책의 실효성을 높이기 위해 마련됐다. 소상공인 관련 기관·단체 관계자와 상인회장, 주민, 구의원 등 50여 명이 참석해 심도 있는 논의를 펼쳤다.

발제에서는 분야별 전문가들이 수성구 상권의 미래 전략과 실행 방안을 제시했다. 먼저 대구한의대학교 김경숙 교수는 '골목상권 활성화를 위한 수성 상권 차별화 전략'을 통해 수성구 맞춤형 활성화 방안을 설명하고, 골목형상점가를 중심으로 한 '스타 점포' 발굴 등 구체적 실행 과제를 제안했다.

대구 수성구는 '골목에서 찾는 수성의 내일' 수미창조 포럼을 개최했다.[사진=수성구] 2026.03.02 yrk525@newspim.com

이어 한국유통과학연구소 박승제 원장은 '글로컬(Glocal) 상권 육성'을 강조하며, 관광 자원과 연계한 특화 상권 조성을 통해 소상공인 자생력을 강화하는 방향을 제시했다. 대구전통시장진흥재단 김홍일 팀장은 부산·화천·인천 등 타 지자체의 지역화폐 운영 우수사례를 분석해 수성구에 적용 가능한 '로컬 브랜드 상권' 구축 성공 전략을 공유했다.

마지막으로 iM뱅크와 iM유페이 실무진이 참여해 연계 시스템 구축 등 상권 활성화 정책을 뒷받침할 실현 가능한 시스템 구현 방안을 발표하며 정책의 실행력을 높였다. 한편, 수성구는 이번 포럼에 앞서 '소상공인 경영안정자금' 12억 원을 지원했으며, 36억 원 추가 증액도 계획하는 등 경기침체로 어려움을 겪는 소상공인 지원에 힘쓰고 있다.

김대권 수성구청장은 "인구 감소라는 변화 속에서 수성구만의 차별화된 상권 경쟁력 확보가 중요하다"며 "제안된 정책을 면밀히 검토해 소상공인이 체감할 수 있는 활성화 대책을 마련하겠다"고 밝혔다.

