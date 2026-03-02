안산시의회, 3.1절 기념식 참석…"순국선열 정신 되새겨"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시의회가 지난 1일 상록구 수암동 안산초등학교에서 열린 '제107주년 3·1절 기념식'에 참석해 일제에 항거한 선열들의 희생을 기리고 3·1절 정신을 되새겼다고 2일 밝혔다.
의회에 따르면 이날 기념식에는 박태순 의장과 김재국 부의장, 최진호 의회운영위원장, 한명훈 기획행정위원장, 설호영 문화복지위원장, 박은정 도시환경위원장, 현옥순 의회운영부위원장, 김유숙 기획행정부위원장, 유재수 문화복지부위원장, 이지화 도시환경부위원장, 박은경, 이진분, 최찬규, 선현우, 황은화 의원 등 다수의 의원들이 참석해 자리 한 400여명의 시민들과 뜻을 더했다.
의원들은 이날 3·1운동 경과보고, 독립선언문 낭독, 3·1절 노래 제창, 만세 삼창 등의 기념식 의식에 임하며 일제에 맞서 싸운 선조들의 희생과 3·1운동의 역사적 의미를 되돌아보는 시간을 가졌다.
이어 기념식 뒤에는 시민들과 함께 안산초등학교부터 인근 '3·1운동 기념탑'까지 진행된 만세 행진에 참여하면서 107년 전 만세를 외쳤던 선열들의 발길을 좇았다.
이날 기념식이 개최된 수암동 일대는 일제 강점기인 1919년 3월 30일 당시 인근 18개 리 주민 2000여 명이 참여한 안산 최대 규모의 만세 운동이 펼쳐졌던 상징적 장소다.
박태순 의장을 비롯한 의원들은 107년 전 선조들의 저항과 희생이 있었기에 지금의 대한민국으로 성장할 수 있었다면서 시민들과 더불어 삼일절 정신을 되살려 나라와 지역 발전의 동력으로 삼는 노력을 이어가겠다는 다짐을 밝혔다.
