제천시, 도내 유일 '지역사랑 휴가지원 사업' 대상 선정

관광객이 제천화폐로 소비 시 최대 20만 원 환급 가능

문체부 주관 사업 선정돼 국비 포함 사업비10억 확보

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '지역사랑 휴가지원 사업'에 최종 선정돼 3억 원의 국비를 포함해 총 10억 원의 사업비를 확보했다. 특히 제천시는 충북도내에서 유일하게 선정되며 지역 관광 경쟁력을 대외적으로 인정받았다.

제천시청.[제천=제천시] 2026.03.02 choys2299@newspim.com

지역사랑 휴가지원 사업은 관광객이 제천을 방문해 모바일 제천화폐로 관광 소비를 하면 일정 금액을 환급하는 '반값여행' 사업이다. 음식점, 카페, 베이커리, 숙소 등 관광 소비 카테고리 내에서 자유롭게 사용할 수 있으며 1인 10만 원, 2인 최대 20만 원까지 환급받을 수 있다.

환급된 제천화폐는 지역 내에서 다시 사용할 수 있다. 온라인 쇼핑몰 '제천몰'을 통해 지역 특산품 구입도 가능해 관광 소비가 지역 상권과 한방 농특산물 판매로 이어지는 선순환 효과를 기대하고 있다.

참여 대상은 전 국민이지만 휴가를 지원하는 사업 취지에 따라 제천시민과 제천시와 생활권을 공유하는 충주시, 단양군, 원주시, 영월군, 문경시 등 인접 지역 주민 역시 대상에서 제외된다.

제천시는 사업 전용 누리집 개설과 참여 가맹점 모집 등 사전 준비기간을 거쳐 올해 4~5월경 본격 시행에 들어갈 계획으로 봄철 관광 수요와 연계해 체류형 관광객 유치 효과를 극대화한다는 전략이다.

시 관계자는 "정부가 주도하는 주요 정책 사업에 선정된 만큼, 철저한 준비를 통해 관광객과 지역 상권이 모두 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"라며 "이번 사업을 통해 남북으로 나뉜 제천 여행 지형을 극복하고 지역 관광 경기 활성화에 기여하겠다"라고 전했다.

한편 제천시는 관광인센티브 사업과 시티투어사업을 잇따라 조기 추진하며 본격적인 관광객 유치에 매진하고 있다.

