[MLB] 송성문, SF와 시범경기 3타수 무안타... 타율 0.167

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌디에이고 파드리스 내야수 송성문이 3경기 연속 안타에 실패했다. 송성문은 2일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일 스타디움에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠와 시범경기에서 무안타로 침묵했다. 5안타에 그친 샌디에이고는 1-9로 완패했다.

5번 타자 2루수로 선발 출전한 송성문은 3타수 무안타 1삼진을 기록해 시범경기 타율은 0.167로 내려갔다.

송성문은 1회초 2사 1루에서 샌프란시스코 에이스 로건 웹을 상대했다. 1볼 2스트라이크에서 4구째 바깥쪽 낮은 체인지업에 배트를 냈지만 유격수 땅볼에 그쳤다. 배트 타이밍은 나쁘지 않았지만 코스가 나빴다. 4회초 2사에서는 우완 제이티 브루베이커의 싱커를 공략했다. 시속 151㎞ 강한 공을 받아쳤으나 타구는 중견수 정면으로 향했다.

6회초 2사 1, 3루 타점 기회. 상대는 우완 트리스탄 벡과 6구까지 승부를 끌고 갔지만 바깥쪽 높은 패스트볼에 방망이가 헛돌았다. 타점 기회를 살리지 못하고 6회말 수비에서 닉 솔락과 교체됐다.

타석에서는 침묵했지만 수비는 안정적이었다. 4회말 1사 1루에서 재러드 올리바의 타구를 처리하며 유격수 메이슨 맥코이와 병살 플레이를 완성했다.

샌프란시스코 선발 웹은 3이닝 2안타 3탈삼진 1실점으로 점검을 마쳤다. 샌디에이고는 1회 3실점을 시작으로 6회 2실점, 7회 1실점, 8회 3실점을 더 허용하며 완패했다.

같은 날 뉴욕 메츠의 배지환은 휴스턴 애스트로스전에서 결장했고 메츠는 4-3으로 승리했다.

