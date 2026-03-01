전주 2036 하계올림픽 유치 '가시밭길' 예고

이재명 정부 국정과제 미채택...이 대통령 전북 방문서도 언급 없어

정부가 앞장거나 지원없이, 지자체가 올림픽 유치 사실상 '불가능'

전주시민·전북도민 '희망고문' 우려...정치권과 합세해 정부 설득해야

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주 2036 하계올림픽 유치가 정부의 주요관심권에서 벗어나 있는 것으로 누차 확인되면서 향후 유치과정에 험난한 가시밭길이 예상된다.

1일 전북자치도 등에 따르면 지난달 27일 전북에서 개최된 이 대통령과 타운홀미팅에서 '전주 2036 하계올림픽' 등 전북 주요현안이 어떤식으로든 거론될 것으로 내심 기대를 높여왔다.

이재명 대통령이 지난달 27일 전북대 국제컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2026.03.01 lbs0964@newspim.com

그러나 이재명 대통령의 이날 전북 방문은 현대차 새만금 투자 관련 행사이외의 전북현안 관련 언급은 전혀 없었다.

앞서 전북자치도는 지난달 19일 2036년 하계올림픽 유치 신청서를 문체부에 공식 제출했기 때문에 대통령의 '지원사격'을 기대했다.

따라서 전주 2036 하계올림픽 유치 노력은 자칫 전주시민과 전북도민들에게 '희망 고문'이 될 우려가 높아지고 있다.

특히 지난해 9월 이재명 정부는 향후 5년간 국정 운영의 핵심 로드맵이 될 123대 국정과제를 확정했다. 하지만 범국가적 행사인 올림픽 유치 관련 단어는 찾아볼 수 없자 전북도민들이 크게 실망했다.

그럼에도 불구하고 전북자치도는 김관영 지사를 필두로 지자체 차원의 유치 노력을 배가시키고 있어 도민들의 '헷갈림' 또한 가중되고 있다.

당초 전북자치도가 2036 하계올림픽 유치를 추켜잡을 당시 전북자치도의회를 건너 뛰고 출발하면서 도민들의 진행과정에 대한 '정보 갈증'은 여전히 해소되지 않고 있다.

A도의원은 "과거 서울 및 평창 올림픽 유치과정을 돌이켜 보더라도, 정부의 지원이 필요조건임을 알수 있다"며 "우물안 개구리 식으로 지역내에서만 올림픽 유치 결의를 다지기 보다는 정치권과 합세해 정부지원을 끌어내야 한다"고 말했다.

