BNK경남은행, 日 키라보시은행과 글로벌 창업 생태계 구축 맞손

혁신 스타트업 해외 성장 지원 체계

맞춤형 컨설팅 및 현지 정착 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 일본 키라보시은행과 손잡고 한·일 스타트업의 해외 진출을 지원하는 글로벌 창업 생태계 구축에 나섰다.

BNK경남은행은 최근 일본 도쿄 키라보시은행 본점에서 '스타트업 글로벌 진출 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 27일 밝혔다. 협약식에는 구태근 BNK경남은행 상무와 콘도 켄타로 키라보시은행 해외전략담당 이사가 참석했다.

BNK경남은행 구태근 상무(오른쪽 다섯 번째)와 ㈜키라보시은행 해외전략담당 콘도 켄타로 이사(오른쪽 여섯 번째) 등이 지난 24일 오후 일본 도쿄에 소재한 ㈜키라보시은행 본점 회의실에서 '스타트업 글로벌 진출 지원을 위한 업무협약'을 체결한 뒤 단체기념촬영을 하고 있다.[사진=BNK경남은행] 2026.02.27

이번 협약은 국가 간 금융 네트워크를 바탕으로 생산적 금융을 실현하고 혁신 스타트업의 해외 성장 지원 체계를 공동으로 구축하기 위한 것이다.

양측은 상호 협력을 통해 ▲현지 진출 지원▲창업기업 성장 프로그램 공동 운영▲금융·오피스 인프라 제공▲네트워킹 및 정보 교류▲투자·스케일업 연계 등을 추진한다.

BNK경남은행과 키라보시은행은 향후 유망 스타트업에 대한 맞춤형 컨설팅, 투자사 및 거래처 연계, 현지 시장 정보 제공 등 실질적 지원에 집중한다. 또한 진출 기업에 공유 오피스, 회의 공간 등 비금융 서비스도 제공해 현지 정착을 돕는다.

구태근 BNK경남은행 상무는 "이번 협약을 통해 양국을 넘는 혁신 창업 생태계를 만들어갈 수 있을 것으로 기대한다"며 "창업기업의 실질적 성장과 성과 창출로 이어지는 생산적 금융 실현을 위해 다양한 창업 지원 기관과 협력하겠다"고 말했다.

콘도 켄타로 키라보시은행 이사는 "일본과 한국은 긴밀한 금융 협력 관계를 이어온 만큼 이번 협약이 아시아 스타트업 생태계의 모범사례가 되길 기대한다"고 전했다.

협약식에서는 BNK금융그룹 및 BNK경남은행 소개, 키라보시은행의 한국 내 스타트업 지원 활동 소개, 양 기관의 해외 전략발표 등이 이어졌다.

한편 키라보시은행은 일본 도쿄 수도권 중소기업과 개인고객을 중심으로 영업 네트워크를 구축한 지역 밀착형 금융기관이다.

news2349@newspim.com