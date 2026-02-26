半导体拉动复苏 韩央行上调今年经济增长预期至2%

纽斯频通讯社首尔2月26日电 韩国银行（央行）认为今年韩国的经济增长预期值为2%，较去年（1%）大幅反弹。央行指出，半导体出口将成为经济增长的主要动力，而包括建筑投资在内的非IT产业复苏仍将较为缓慢。消费者物价上涨率则被小幅上调至2.2%。

【插图=AI生成】

据央行26日发布的经济展望，今年实际国内生产总值（GDP）增长率预测值为2%，较去年11月的预测（1.8%）上调0.2个百分点。2027年增长率预测为1.8%。

对于将今年GDP增长预测值上调0.2个百分点，央行表示："尽管建筑业复苏缓慢，但半导体行业向好、全球经济平稳运行、半导体和药品加征关税时点推迟、政府的消费和投资支持措施等构成经济利好。"

尤其是今年第1季度，受消费回暖、以半导体为主的出口增长以及上一季度负增长带来的基数效应等多重因素影响，增长率预计接近0.9%，明显高于此前预测的0.3%。第2季度以后，随着收入条件改善，消费复苏势头将温和扩大。

分项来看，今年民间消费增长率预计为1.8%，延续温和复苏态势；设备投资预计增长2.4%。而去年录得-9.9%的建筑投资，预计今年将转为增长1%。

今年消费者物价上涨率预测为2.2%，较去年11月的预测（2.1%）上调0.1个百分点。分析认为，尽管需求侧物价压力仍有限，但电子设备、保险费等部分品类的成本上升因素将被计入。预计明年物价上涨率将降至目标水平2%。

受半导体价格上涨等因素推动，预计今年经常项目收支将实现1700亿美元顺差，大幅高于此前预测（1300亿美元）。预计今年就业人口将增加17万人，增幅较去年（19万人）略有放缓。

对于未来增长路径，韩国央行将半导体景气的持续性、全球贸易环境变化、国际金融市场动荡可能出现的不稳定性列为主要风险因素。对于物价，央行表示国际油价和汇率波动可能加剧不确定性。（完）

