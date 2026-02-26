창원시, 마산대에 창원맛스터요리학교 위탁 운영

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역 외식업 경쟁력 강화를 위해 마산대학교와 손을 잡았다.
시는 26일 시청 접견실에서 마산대와 '창원맛스터요리학교 위탁운영 업무협약'을 체결하고 향후 3년간 전문인력 양성 사업을 추진한다고 밝혔다.
창원맛스터요리학교는 2021년부터 운영해온 시의 대표 외식 인재 양성 사업이다. 지역 음식점 영업자를 대상으로 전문 조리기술과 경영·마케팅 역량을 체계적으로 교육하는 프로그램으로, 이번 협약으로 마산대가 2026년부터 2028년까지 3년간 운영을 맡게 된다.
마산대는 전문 강사진과 실습 중심의 교육과정을 통해 지역 외식업 종사자의 실무 역량 강화를 지원할 예정이다. 시는 이를 계기로 창원맛스터요리학교를 단순 교육과정을 넘어 메뉴 개발, 매장 운영 개선, 마케팅 연계까지 아우르는 '지역 음식산업 성장 플랫폼'으로 발전시켜 나갈 계획이다.
장금용 시장 권한대행은 "마산대학교와의 협력을 통해 앞으로 3년간 더욱 현장에 도움이 되는 실효성 있는 교육을 추진하고, 창원 외식산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.
