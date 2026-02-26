제천시, 무형유산 '오티별신제' 공개행사 개최

관람객에게 생생한 전통문화 체험 제공
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시 무형유산인 오티별신제의 공개행사가 오는 3월 3일 정월대보름을 맞아 수산면에 위치한 오티별신제 전수교육관에서 열린다.
26일 시에 따르면 이번 행사는 오티별신제계승보존위원회 주관으로 오티별신제의 전통적 가치와 의미를 널리 알리고, 지역 주민들과 함께 전통문화를 공유하기 위해 추진된다.
행사는 오후 3시에 시작하며 오티별신제 고유의 제의 절차에 맞춰 산신제, 서낭제, 판굿 차례로 봉행 된다
이어 전통 놀이인 허재비 놀이가 열리고, 정월대보름의 풍요와 안녕을 기원하기 위한 참여형 부대행사도 마련해 관람객들에게 생생한 전통문화 체험의 기회를 제공할 예정이다.
한편, 오티별신제는 마을의 평안과 풍년을 기원하는 제천 지역 고유의 민속신앙 의례로, 공동체적 가치와 전통 예술성이 뛰어난 무형유산이다.
이번 공개행사는 전통의 계승과 더불어 지역 문화자산에 대한 이해를 높이는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대된다.
choys2299@newspim.com