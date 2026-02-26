광주시, 전남 22개 시·군과 함께 '3·1절 기념식' 개최

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시는 행정통합의 의미를 담아 전남 22개 시·군과 함께 '제107주년 3·1절 기념식'을 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 기념식은 오는 3월 1일 청사 1층 시민홀에서 독립유공자 유족 등 200여명이 참석한 가운데 열린다.
기념식은 오프닝 영상, 국민의례, 3·1운동 경과보고, 독립선언서 낭독, 유공자 표창, 기념사, 기념공연, 만세삼창 순으로 진행된다. 행사 전 과정은 광주시 인터넷방송 '헬로광주'와 유튜브를 통해 생중계된다.
국민의례 중 애국가는 폐교 위기 속에서도 학교를 지켜가고 있는 중앙초등학교 학생들과 광주시립합창단이 함께 제창한다.
기념공연에는 순천시립소년소녀합창단이 참여해 '대한이 살았다', '아름다운 나라'를 합창하며 자주독립의 의미와 광주·전남 상생의 메시지를 전한다.
만세삼창은 3·1운동 당시 전주에서 독립선언서를 배포하다 체포돼 옥고를 치른 민영진 애국지사의 손자이자 광복회 광주시지부 북구지회장인 민수웅 씨가 맡는다.
김동현 자치행정국장은 "올해 기념식은 3·1운동의 연대 정신을 광주·전남 통합의 가치로 확장하는 자리"라며 "시민 여러분께서도 태극기 게양에 동참해 독립의 의미를 함께 되새겨 주길 바란다"고 말했다.
