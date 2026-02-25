전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

삼척시, 베트남 유학생 '삼척형 정착모델' 가동

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

현지 88시간 한국어교육·공동체 적응·지역문화탐방까지 단계별 프로그램 운영
1년 300시간 한국어·전문기술 교육 연계…지역 기반 글로벌 인재 양성 모델 구축

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 삼척시교육발전특구사업을 토대로 베트남 유학생의 안정적인 정착과 성장을 돕는 '삼척형 유학생 정착모델'을 구축하고, 유치부터 적응·교육·정착까지 전 과정을 책임지는 체계적인 지원에 나섰다고 25일 밝혔다.

첫 대상은 한국에너지마이스터고에 입학하는 베트남 유학생 4명으로, 시는 직업계고 해외 유학생 유치를 지역소멸 대응과 글로벌 인재 양성 전략과 연계한다는 구상이다.

삼척형 유학생 경복궁 방문.[사진=삼척시] 2026.02.25 onemoregive@newspim.com

입국 전 단계에서는 삼척한국어교육센터를 통해 지난 1월 8일부터 2월 6일까지 총 88시간의 현지 한국어 교육을 진행했다. 이를 통해 기본 의사소통 능력 향상과 함께 한국 생활 전반에 대한 사전 이해를 돕고, 초기 적응 부담을 줄여 학업 수행에 필요한 최소한의 언어·문화적 기반을 마련했다는 설명이다.

입국 이후에는 공동체 적응과 지역사회 이해에 초점을 맞춘 프로그램이 이어졌다. 2월 22일 인천공항 환영 행사를 시작으로 2박 3일간 공동체 적응 프로그램을 운영해, 한국에너지마이스터고 재학생과 교사, 사업 관계자가 함께 경복궁, 대한민국역사박물관, 용인한국민속촌 등을 탐방하며 한국 역사·문화에 대한 이해와 또래 간 유대감을 높였다.

이어 입학 직전인 2월 28일부터 3월 2일까지는 지역문화탐방을 통해 삼척의 문화유산과 생활환경, 산업 기반을 직접 체험하게 함으로써 지역에 대한 이해와 소속감을 강화할 예정이다.

정규 수업이 시작되는 3월부터는 1년간 총 300시간의 순수 한국어 교육이 지원된다. 베트남 출신 이주배경 한국어 교사가 유학생의 언어·문화적 특성을 고려한 맞춤형 지도를 맡아, 언어능력과 한국 사회에 대한 이해를 동시에 높이도록 할 계획이다.

이와 함께 강원대학교와 연계해 전기·기계·수소에너지 분야 전문교육과 주말 프로젝트 활동을 운영, 에너지 특성화고 교육과 연동된 전공 역량 강화와 진로 설계를 체계적으로 지원한다.

시는 이번 사업을 삼척시·한국에너지마이스터고·강원대학교가 협력한 지역 기반 글로벌 인재 양성 모델로 평가하고 있다.

삼척시는 향후 유학생 유치 대상 국가와 연령대를 확대하는 한편, 졸업 후 관내 기업 취업과 정착 지원까지 연계해 "삼척에서 배우고, 삼척에서 일하며, 삼척에 정착하는" 선순환 구조를 만들겠다는 방침이다.

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동