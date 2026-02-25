삼척 '갈전리 서낭제' 내달 3일 성황당서 열려…마을 안녕·풍요 기원

천연기념물 제272호 갈전리 당숲, 느릅나무서 당숲 전체로 지정 확대…시비 400만원 지원

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 오는 3월 3일 오후 4시 30분 하장면 갈전리 성황당에서 마을의 안녕과 풍요를 기원하는 갈전리 서낭제를 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 정월대보름을 맞아 마을 주민들이 한자리에 모여 한 해의 무사안녕을 빌고 공동체 화합을 다지는 전통 세시 민속행사다.

삼척시 갈전리 '서낭제'.[사진=삼척시청]

갈전리마을복지회가 주관하는 서낭제는 마을 수호신에게 제를 올리는 제례를 중심으로 진행된다. 제례를 마친 뒤에는 주민들이 함께 모여 새해 소망을 나누고 덕담을 주고받는 교류의 시간이 이어져, 세대 간 소통과 공동체 결속을 높이는 자리로 활용될 예정이다.

서낭제가 열리는 삼척 갈전리 당숲은 역사적·생태학적 가치를 인정받아 1982년 느릅나무 한 그루가 천연기념물 제272호로 지정된 곳이다.

이후 2012년에는 성황당과 보호수인 졸참나무·음나무·단풍나무 등 주변 수목이 군락을 이루는 마을 당숲의 역사성과 경관 가치가 재평가되면서, 지정 범위가 당숲 전체로 확대됐다. 갈전리 당숲은 매년 정월대보름 서낭제가 이어져 온 자연유산 기반 민속행사 현장으로서도 의미를 지닌다.

삼척시는 갈전리 서낭제 개최를 위해 시비 400만 원을 지원한다. 시 관계자는 "천연기념물인 갈전리 당숲의 체계적인 보존에 힘쓰는 한편, 이 자연유산을 배경으로 이어지는 서낭제가 지역의 소중한 전통문화로 지속 계승·발전될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

