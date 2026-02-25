경남도, 철새 북상 시기 AI 유입 차단 방역 강화

통제초소 27곳 확대, 집중 소독

기본 수칙 준수, 확산 방지 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 철새 북상 시기 야외 AI 바이러스 농가 유입을 막기 위해 집중 소독과 통제초소 확대 등 고강도 방역을 강화한다고 25일 밝혔다.

경남에서는 이달 6일 거창 종오리 농장 발생 이후 추가 사례는 없었으나 창원·거창·합천 야생조류에서 5건 바이러스가 검출됐다.

경남도가 전국 가금농가에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 농가 유입 차단을 위해 농창 출입차량을 대상으로 소독하고 있다.[사진=경남도] 2026.02.25

기후에너지환경부 조사에 따르면 도내 야생조류 서식 개체수는 2월 현재 9만2000수로 전월보다 8% 늘었다. 도는 철새 이동 본격화에 맞춰 방역을 강화한다.

이에 다음달 14일까지 '일제 집중소독 주간'을 지정하고 전 시군 공동방제단 86개 반과 소독차량을 총동원해 철새도래지와 축산시설을 집중 소독한다. 소독 사각지대 점검도 병행한다.

예비비 1억8000만 원을 투입해 통제초소 6곳을 추가 설치, 총 27곳으로 확대했다. 축산차량 이동 경로를 사전 관리하고 농장 진입 전 소독을 철저히 확인한다.

산란계 농가 발생이 지속되자 5만수 이상 대규모 농가에 전담 공무원을 지정했다. 일일 전화 예찰과 현장 점검으로 1대1 관리체계를 가동, 위험 요소를 선제 차단한다.

도는 축사 출입문 틈새 보수, 퇴비장·왕겨창고 차단망 설치, 축사별 전용 장화 착용, 출입차량 2단계 소독, 농기계 외부 보관 등 기본 방역수칙 준수를 농가에 당부했다.

정창근 동물방역과장은 "철새 북상 시기는 야외 바이러스 유입 위험이 크다"며 "한순간 방심이 대규모 확산으로 이어질 수 있으니 기본 수칙을 지켜달라"고 강조했다.

경남도는 야생조류 예찰 강화, 취약농가 집중 관리, 위반 농가 엄정 조치 등 현장 중심 차단방역을 지속 추진한다.

news2349@newspim.com