2026.02.25 (수)
부동산 정책

서울시 '사업성보정계수' 1년새 57곳에 적용…강북 재정비 '탄력'

재개발·재건축 사업성 보정계수, 구역당 평균 47가구 분양 증가
상계·중계·하계 일대 등 사업성 보정계수 수혜 단지 급증 전망

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울시가 도입한 '사업성 보정계수' 제도가 시행 1년여 만에 총 57개 정비사업지에 적용되며 재건축·재개발 추진 동력을 끌어올리는 효과를 보이고 있다.

특히 사업성 보정계수로 인해 강북지역 정비사업이 활력을 받았다는 게 서울시의 이야기다. 수혜구역 57개소 중 95%가 강북권(30곳)·서남권(24곳)에 집중되며 지역 간 사업성 격차를 좁혔다.

25일 서울시에 따르면 이같은 시가 도입한 사업성 보정계수로 인해 그간 사업성이 낮아 애로를 겪고 있던 재정비사업이 탄력을 받고 있다. 

사업성 보정계수 적용 정비구역 현황 [자료=서울시]

사업성 보정계수는 분양수익을 기대하기 어려운 지역의 사업성을 높이기 위해 지가, 기존 주택규모, 과밀 정도 등을 고려해 허용용적률을 최대 2배까지 높여주는 제도다. 서울시는 2024년 9월 '2030도시·주거환경정비기본계획' 개정으로 이 제도를 도입하고 지난해부터 본격 시행했다.

사업성 보정계수는 지역 균형발전 측면에서 특히 효과가 두드러졌다. 현재까지 도시계획위원회 심의를 통과한 57개소 단지들은 평균 47가구의 일반분양이 늘어 조합원 분담금 경감 효과로 이어졌다.

이 중 95%에 달하는 54개소가 강북권(30개소)과 서남권(24개소)에 집중되며 지역 간 사업성 격차를 좁혀 정비사업의 강력한 동력이 되고 있다는 게 서울시의 이야기다.

도봉구 방학신동아1단지(재건축)의 경우, 사업성 보정계수(2.0)를 적용받아 허용용적률 인센티브가 20%에서 40%로 확대됐다. 이에 따라 분양 가능 가구수가 148가구(3671→3819가구) 늘어 조합원 1인당 약 3800만원의 분담금이 줄어들 것으로 추산된다. 

 

지난해 12월 지구단위계획 재정비를 완료한 노원구 상계(1·2단계), 중계, 중계2 택지개발지구 내 단지들의 재건축이 올해부터 본격 추진될 것으로 예상돼 올해는 사업성 보정계수 수혜 단지 수가 급증할 전망이다. 상계·중계·하계 일대는 1980년대 '주택 200만 가구 공급' 정책으로 조성된 대규모 택지개발사업지로 정비계획 수립 시 모든 단지에 사업성 보정계수 혜택이 적용될 예정이다.

아울러 서울시는 올해 보정계수 산출의 기준이 되는 '2025년 평균 공시지가'를 재건축 약 804만원, 재개발 약 630만원으로 공고해 사업 예측 가능성을 높였다.

최진석 서울시 주택실장은 "정비 사각지대를 해소하기 위해 고심해 마련한 '사업성 보정계수' 제도가 강북과 서남권 정비사업의 돌파구가 되고 있다"며 "사업성 개선과 함께 정비사업 전 과정에 촘촘한 공정관리를 진행해 시민에게 적기에 주택이 공급될 수 있도록 모든 행정력을 집중할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

