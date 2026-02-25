홈플러스 "구조혁신 성과 가시화...MBK, DIP 대출 1000억 선집행 결정"

인력 3474명 감축....연내 19개 점포 영업 종료 예정

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =홈플러스는 법원에 제출한 회생계획안에 담긴 구조혁신 과제를 차질 없이 실행하고 있으며 비용 절감과 사업성 개선 성과가 나타나고 있다고 25일 밝혔다.

홈플러스는 지난해 말 서울회생법원에 구조혁신형 회생계획안 초안을 제출했다. 계획안에는 긴급 운영자금 확보를 위한 3000억원 규모 DIP(회생절차 금융) 대출 추진, 슈퍼마켓 사업부문(홈플러스 익스프레스) 매각, 41개 부실 점포 정리, 인력 효율화 등이 포함됐다. 채권단이 1차 검토 의견에서 반대 의사를 밝히지 않으면서 법원은 정식 검토에 착수한 상태다.

홈플러스 CI [사진=홈플러스 제공] nrd@newspim.com

회사에 따르면 인력 효율화로 직원 수는 지난해 3월 4일 회생절차 개시 한 달 전 1만9924명에서 올해 4월 기준 1만6450명으로 3474명(17.4%) 감소했다. 인력 효율화 작업 진행 결과, 약 1600억원의 인건비 절감 효과가 기대된다고 밝혔다.

또한 41개 정리 대상 점포 가운데 19개 점포를 연내 영업 종료할 계획이다. 임대료 조정 효과를 포함하면 점포 구조조정에 따른 영업이익 개선 효과는 1000억원 이상이 될 것으로 회사 측은 추산했다.

홈플러스는 계획된 구조혁신안을 완료하고 영업 정상화가 이뤄질 경우 2028년 영업이익 흑자 전환도 가능할 것으로 전망했다.

재무구조 개선과 운영자금 확보를 위한 슈퍼마켓 사업부문 매각도 추진 중이다. 회사는 조만간 가시적 성과가 있을 것으로 기대하고 있으며 구조혁신안 완료를 위해 회생절차 연장이 필요하다고 밝혔다.

홈플러스 대주주인 MBK파트너스 측은 서울회생법원 측에 관리인 변경에 협조하겠다는 입장을 밝히고 변경 시 DIP 대출 1000억원 우선 집행도 가능하다는 의견을 전달한 것으로 전해졌다. 서울회생법원이 지난 11일 주주사와 채권단, 노조 등 주요 이해관계자에게 새로운 관리인 추천을 요청한 데 따른 조치다. DIP 대출과 수퍼마켓 사업부 매각이 이뤄질 경우 그동안 정상화의 걸림돌이었던 자금 문제가 해소될 것으로 회사는 기대하고 있다.

한편 마트노조는 회생법원 측에 공적 자산관리 기관을 새 관리인으로 지정해 줄 것을 요구했고, 홈플러스 일반노조는 유통 전문가나 공공기관이 맡아야 한다는 의견을 제출한 것으로 알려졌다. 채권단 의견은 아직 공개되지 않았다.

홈플러스는 회사 정상화 방안을 마무리하기 위해 국회 '홈플러스 사태 정상화를 위한 태스크포스(TF)'와 협의를 진행 중인 것으로 전해졌다.

nrd@newspim.com