KT알파 기프티쇼, IPTV 3사와 손잡고 'VOD 상품권' 단독 출시

IPTV 등록 후 최신 유료 콘텐츠 구매 가능…업계 최초

기업고객 전용 25일부터 판매, B2C 채널 순차 오픈

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = KT알파가 운영하는 모바일 상품권 서비스 '기프티쇼'는 업계 최초로 'VOD 상품권'을 단독 출시한다고 25일 밝혔다.

'VOD 상품권'은 주문형 비디오(Video On Demand, VOD)를 구매할 수 있는 모바일 상품권으로 IPTV(KT 지니 TV, SK B tv, LG U+tv)에 등록해 영화, 드라마 등 유료 콘텐츠를 결제 및 시청할 수 있다.

KT알파가 운영하는 모바일 상품권 서비스 '기프티쇼'는 업계 최초로 'VOD 상품권'을 단독 출시한다고 25일 밝혔다. [사진=KT알파]

최근 OTT 및 온라인 동영상 콘텐츠 이용이 일상화되면서 커피, 베이커리 등 실물 유형 상품뿐만 아니라 디지털 상품권에 대한 수요도 증가하는 추세다. KT알파는 이러한 시장 변화에 맞춰 실물 상품을 넘어 콘텐츠 영역까지 아우르는 상품 라인업을 강화해 모바일 상품권의 활용 범위를 한층 넓혔다.

최근 화제를 모은 인기 영화와 드라마 등 다양한 최신 콘텐츠를 시청할 수 있다는 점도 이번 상품의 강점이다.

구매 가능한 권종은 ▲5500원 ▲1만1000원 ▲2만2000원 ▲3만3000원 ▲5만5000원이며, 각 IPTV 채널에서 상품권 등록 후 포인트로 전환해 사용할 수 있다.

이번 'VOD 상품권'은 기업 고객 대상인 '기프티쇼 비즈'에서 이날부터 가장 먼저 판매를 시작하며 11번가, G마켓 등 일반 고객 대상의 B2C 서비스에서도 순차적으로 선보일 예정이다.

KT알파는 VOD 상품권 론칭을 기념해 기프티쇼 비즈에서 할인 프로모션을 진행한다. 기업 고객은 오는 3월 24일까지 한 달간 'VOD 상품권'을 20% 할인가에 구매할 수 있다.

이석훈 KT알파 G커머스사업부문장은 "IPTV 3사와 1년여 간의 준비 끝에 이번 VOD 상품권을 업계 최초로 선보이게 됐다"라며 "차별화된 상품 라인업을 통해 모바일 상품권 시장 내 경쟁 우위를 지속적으로 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com