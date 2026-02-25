春节中国游客消费增加 韩国百货商店迎爆发增长

纽斯频通讯社首尔2月25日电 在韩国内需持续疲软的情况下，三大百货商店正从外国顾客销售中寻找突破口。中国春节假期（2月15日至23日）期间，新世界百货总店中国顾客销售额同比增长416%。乐天百货中华区顾客销售额增长260%，现代百货"The Hyundai Seoul"的中国顾客销售额增长210%。

据推测，今年春节期间来韩中国游客最多达25万人次，同比增长44%至50%。

尤其是中国游客的消费趋势发生变化。过去，外国游客的购物"主战场"为免税店。但随着韩元持续疲软，百货商店出售的商品更具性价比，吸引外国游客纷纷打开荷包消费。

此外，中日外交矛盾导致"限日令"使得更多中国人选择韩国而非日本，加上韩流文化热潮推动以个人为主的自由购物趋势取代团体游，也吸引游客前往百货商店。

新世界百货14日至18日期间，总店、江南店、Centum City店的外国顾客销售额较去年春节增长276%。拥有全球最大路易威登门店和韩国最大爱马仕门店的明洞总店，从清晨起开店前便排起长队。乐天百货同期（13日至18日）所有门店的外国顾客销售额增长120%，中华区顾客销售额增长260%，创春节期间最高纪录。约1万名邮轮游客到访的釜山总店，外国顾客销售额增长190%，中国顾客奢侈品销售额增长超300%。现代百货"The Hyundai Seoul"的中国顾客销售额增长210%。

消费品类也更加多样。乐天百货的韩流时尚品类外国顾客销售额同比增长38倍，美妆品类增长80%。外国顾客消费从过去单一的奢侈品领域向韩流时尚、美妆、体验型内容拓展。

各百货商店的外国顾客销售额按年度也呈明显增长趋势。新世界百货去年外国顾客销售额约6500亿韩元，较2023年增长3.5倍；仅今年1月就超过900亿韩元，刷新月度最高纪录。乐天百货和现代百货也分别达到7348亿韩元和约7000亿韩元，创年度最高业绩。即使在去年内需低迷的背景下，三大百货业绩改善的关键动力正来自外国顾客消费。（完）

