전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

트럼프 오늘 국정연설..."건국 250주년: 강하고 번영하며 존경받는 미국"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이번 국정연설(State of the Union)에서 경제 성과와 감세 구상을 전면에 내세우며 11월 중간선거를 앞둔 민심 다지기에 나선다.

이란 핵 협상과 중동 긴장, 우크라이나 전쟁 등 굵직한 대외 현안이 산적해 있지만, 이번 연설의 무게중심은 국내 '생활비 부담(affordability)' 이슈에 맞춰질 것이라는 관측이 나온다.

트럼프 대통령은 미 동부시간 24일 밤 9시(한국시간 25일 오전 11시) 워싱턴 연방의회의사당에서 상·하원 합동회의 형식으로 연설한다. 민주당 일부 의원들은 연설을 보이콧하고 별도 행사에 참석할 계획이다. 

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 연설의 공식 주제는 "미국 250년: 강하고, 번영하며, 존중받는 나라(America at 250: Strong, Prosperous and Respected)"다.

미국 건국 250주년을 기념하는 상징성을 앞세워 '미국 예외주의'를 강조하고, 자신의 정책으로 혜택을 봤다는 시민 사례를 소개하는 방식이 될 것으로 전해졌다.

특히 올해 중간선거의 핵심 키워드로 떠오른 '생활비 부담' 이슈에 상당 부분을 할애할 전망이다. 트럼프 대통령은 지난해 공화당 주도로 통과된 감세 법안과 처방약 가격 인하 정책, '트럼프 어카운트(Trump Accounts)' 아동 투자 프로그램 등을 부각할 예정이다.

또 올해 초 공개한 의료개혁 구상을 의회가 법제화해 달라고 촉구할 계획이다. 해당 구상은 연방 보조금을 보험사 대신 소비자에게 직접 이전하는 내용을 담고 있다.

그러나 경제를 둘러싼 여론은 우호적이지 않다. 쿡 폴리티컬 리포트 집계 평균에 따르면 트럼프 대통령의 직무 수행 지지율은 41%, 부정 평가는 57%다. 월스트리트저널 조사에서도 경제·관세·외교·의료 등 주요 분야에서 부정 평가가 우세했고, 인플레이션 대응에 대해서는 58%가 부정적으로 답했다. 워싱턴포스트·ABC뉴스·입소스 공동 조사에서도 경제 운영에 대한 부정 평가가 57%로 집계됐다.

이와 관련해 블룸버그는 트럼프 대통령이 의회 승인 없이 시행할 수 있는 개인·법인세 감세 아이디어를 연설에서 언급할 가능성이 있다고 보도했다.

블룸버그는 폭스뉴스 진행자 브렛 베이어와 MSNOW의 스테파니 룰을 비롯한 언론인들의 방송 출연 발언을 인용, 트럼프 대통령이 비공개 자리에서 이 같은 '비전통적 감세안'을 설명했다고 전했다.

다만 구체적인 실행 방식은 공개되지 않았으며, 미 헌법이 조세 부과 권한을 의회에 부여하고 있어 현실화 가능성에는 의문이 제기된다.

트럼프 대통령은 과거에도 관세 수입을 재원으로 한 환급 수표 지급 구상을 언급한 바 있지만, 당시에도 행정부는 의회 입법이 필요하다고 설명했었다. 특히 최근 연방대법원이 국제비상경제권법(IEEPA)을 근거로 한 전면적 상호관세 부과를 위법으로 판단하면서, 기존 관세 수입 환급 가능성까지 거론되는 상황이다.

또 트럼프 대통령이 고용주 제공 401(k) 퇴직연금 계좌가 없는 근로자를 위한 새로운 은퇴저축 계좌 확대 방안도 검토 중이라고 온라인 매체 세마포가 전했다. 이는 세제 혜택을 제공하는 방식이 될 수 있다.

이번 연설은 대법원이 비상권한을 활용한 광범위한 관세 부과가 대통령 권한을 넘어섰다고 판단한 직후 이뤄진다. 트럼프 대통령은 다른 법적 권한을 동원해 관세 정책을 재가동하겠다고 밝힌 상태다. 연설장에는 해당 판결에 참여한 대법관들도 참석할 예정이어서, 트럼프 대통령이 이들을 겨냥한 비판을 이어갈지에도 관심이 쏠린다.

외교·안보 분야도 언급되겠지만, 비중은 상대적으로 제한적일 가능성이 크다. 이란 핵 협상과 군사 옵션 검토, 우크라이나 전쟁 등 중동과 유럽 정세가 불안정한 가운데서도, 백악관은 이번 연설의 초점을 국내 경제와 생활비 문제 해결에 두고 있다는 평가다.

이번 연설은 11월 중간선거를 앞두고 공화당이 의회 다수당 지위를 유지할 수 있을지를 가늠하는 분수령이 될 전망이다. 민주당이 다수당을 탈환할 경우 백악관 입법 과제는 상당한 제약을 받을 수 있다.

트럼프 대통령은 "할 이야기가 많다"며 장시간 연설을 예고했다. 경제·감세 구상이 의회 승인이라는 현실적 문턱을 넘지 못할 경우, 중간선거를 앞둔 유권자를 충분히 설득할 수 있을진 의문이다. 

wonjc6@newspim.com

 

 

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동