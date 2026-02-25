얼라인드제네틱스 "제너레이트, 나스닥 상장 추진"

AI 신약 플랫폼 첫 IPO, 선제 투자 결실 주목

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 얼라인드제네틱스가 미국 생성형 인공지능(AI) 기반 신약개발 기업 제너레이트 바이오메디슨이 이달 말 나스닥 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 발표했다고 25일 밝혔다. AI가 설계한 단백질 치료제가 실제 임상 3상에 진입한 세계 최초 사례를 배출한 기업이라는 점에서 이번 상장은 단순한 IPO를 넘어 글로벌 바이오 산업의 구조적 전환을 상징하는 사건으로 평가된다.

회사에 따르면 제너레이트의 핵심 경쟁력은 제너러티브 바이올로지 플랫폼으로 불리는 생성형 AI 기반 단백질 설계 기술이다. 방대한 단백질 구조 및 생물학 데이터를 학습한 AI가 특정 질환 표적에 최적화된 단백질과 항체를 직접 설계하는 방식으로 기존에 수천 개 후보물질을 반복 실험하며 선별하던 전통적 신약개발 방식을 구조적으로 전환했다. 통상 항체 신약이 임상 3상에 도달하기까지 8~10년이 소요되지만 제너레이트가 AI를 활용해 개발한 중증 천식 치료제 GB-0895는 약 4년 만에 임상 3상 단계에 진입했다.

특히 이 같은 기술력은 글로벌 자본의 선택으로 이어졌다. 삼성바이오로직스와 삼성물산 등이 출자한 삼성라이프사이언스펀드를 비롯해 엔비디아, 노바티스, 암젠 등 글로벌 빅테크 및 빅파마가 전략적 투자와 협력에 나섰다. AI 반도체, 글로벌 위탁개발생산(CDMO), 빅파마로 이어지는 밸류체인 연결 구조는 제너레이트 플랫폼의 확장성과 산업적 파급력을 방증하는 대목이다.

얼라인드제네틱스 로고. [사진=얼라인드제네틱스]

얼라인드제네틱스는 지난 2021년 10월 제너레이트의 시리즈B 라운드에 국내 최초 전략적 투자자로 참여했다. 이는 삼성 펀드와 글로벌 빅네임들의 본격적인 참여 이전 단계에서 이뤄진 선제적 투자였다. 글로벌 자본이 본격적으로 가치를 인정하기 전에 AI 기반 신약 플랫폼의 가능성을 먼저 읽고 진입한 사례라는 점에서 전략적 의미가 크다는 평가다.

또한 제너레이트의 나스닥 상장은 AI 신약 플랫폼 기업에 대한 글로벌 밸류에이션 기준을 제시하는 계기가 될 가능성이 높다. 이는 관련 기업군 전반의 재평가로 이어질 수 있으며, 초기 전략 투자자들의 가치 역시 재조명될 수 있다는 분석이 제기된다. 특히 얼라인드는 최근 AI·로보틱스·바이오 데이터를 융합한 AI 로보틱스 헬스케어 기업으로의 전환을 가속화하고 있어 제너레이트에 대한 선제적 투자는 향후 기술 협력과 공동 연구, 글로벌 네트워크 확장으로 이어질 전략적 연결고리로 작용할 가능성도 있다.

시장 일각에서는 현재 얼라인드제네틱스의 기업가치가 이러한 전략적 자산을 충분히 반영하고 있는지에 대해 의문을 제기한다. 글로벌 AI 신약 플랫폼에 대한 초기 투자 이력과 삼성, 엔비디아, 글로벌 빅파마로 이어지는 네트워크 연결성, 그리고 AI 헬스케어 확장 스토리를 종합하면 단순 바이오 기업을 넘어 글로벌 AI 헬스케어 생태계의 전략적 거점으로 재해석될 여지가 있다는 평가다.

얼라인드제네틱스 관계자는 "AI가 설계한 신약이 임상 3상에 진입하고, 해당 기업이 나스닥에 상장하는 역사적 순간에 초기 전략 투자자로 함께했다는 점은 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 글로벌 혁신 기술 기업과의 전략적 협력을 통해 AI 로보틱스 헬스케어 기업으로 도약해 나가겠다"고 밝혔다.

