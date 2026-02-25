전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

얼라인드제네틱스 "제너레이트, 나스닥 상장 추진"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 신약 플랫폼 첫 IPO, 선제 투자 결실 주목

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 얼라인드제네틱스가 미국 생성형 인공지능(AI) 기반 신약개발 기업 제너레이트 바이오메디슨이 이달 말 나스닥 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 발표했다고 25일 밝혔다. AI가 설계한 단백질 치료제가 실제 임상 3상에 진입한 세계 최초 사례를 배출한 기업이라는 점에서 이번 상장은 단순한 IPO를 넘어 글로벌 바이오 산업의 구조적 전환을 상징하는 사건으로 평가된다.

회사에 따르면 제너레이트의 핵심 경쟁력은 제너러티브 바이올로지 플랫폼으로 불리는 생성형 AI 기반 단백질 설계 기술이다. 방대한 단백질 구조 및 생물학 데이터를 학습한 AI가 특정 질환 표적에 최적화된 단백질과 항체를 직접 설계하는 방식으로 기존에 수천 개 후보물질을 반복 실험하며 선별하던 전통적 신약개발 방식을 구조적으로 전환했다. 통상 항체 신약이 임상 3상에 도달하기까지 8~10년이 소요되지만 제너레이트가 AI를 활용해 개발한 중증 천식 치료제 GB-0895는 약 4년 만에 임상 3상 단계에 진입했다.

특히 이 같은 기술력은 글로벌 자본의 선택으로 이어졌다. 삼성바이오로직스와 삼성물산 등이 출자한 삼성라이프사이언스펀드를 비롯해 엔비디아, 노바티스, 암젠 등 글로벌 빅테크 및 빅파마가 전략적 투자와 협력에 나섰다. AI 반도체, 글로벌 위탁개발생산(CDMO), 빅파마로 이어지는 밸류체인 연결 구조는 제너레이트 플랫폼의 확장성과 산업적 파급력을 방증하는 대목이다.

얼라인드제네틱스 로고. [사진=얼라인드제네틱스]

얼라인드제네틱스는 지난 2021년 10월 제너레이트의 시리즈B 라운드에 국내 최초 전략적 투자자로 참여했다. 이는 삼성 펀드와 글로벌 빅네임들의 본격적인 참여 이전 단계에서 이뤄진 선제적 투자였다. 글로벌 자본이 본격적으로 가치를 인정하기 전에 AI 기반 신약 플랫폼의 가능성을 먼저 읽고 진입한 사례라는 점에서 전략적 의미가 크다는 평가다.

또한 제너레이트의 나스닥 상장은 AI 신약 플랫폼 기업에 대한 글로벌 밸류에이션 기준을 제시하는 계기가 될 가능성이 높다. 이는 관련 기업군 전반의 재평가로 이어질 수 있으며, 초기 전략 투자자들의 가치 역시 재조명될 수 있다는 분석이 제기된다. 특히 얼라인드는 최근 AI·로보틱스·바이오 데이터를 융합한 AI 로보틱스 헬스케어 기업으로의 전환을 가속화하고 있어 제너레이트에 대한 선제적 투자는 향후 기술 협력과 공동 연구, 글로벌 네트워크 확장으로 이어질 전략적 연결고리로 작용할 가능성도 있다.

시장 일각에서는 현재 얼라인드제네틱스의 기업가치가 이러한 전략적 자산을 충분히 반영하고 있는지에 대해 의문을 제기한다. 글로벌 AI 신약 플랫폼에 대한 초기 투자 이력과 삼성, 엔비디아, 글로벌 빅파마로 이어지는 네트워크 연결성, 그리고 AI 헬스케어 확장 스토리를 종합하면 단순 바이오 기업을 넘어 글로벌 AI 헬스케어 생태계의 전략적 거점으로 재해석될 여지가 있다는 평가다.

얼라인드제네틱스 관계자는 "AI가 설계한 신약이 임상 3상에 진입하고, 해당 기업이 나스닥에 상장하는 역사적 순간에 초기 전략 투자자로 함께했다는 점은 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 글로벌 혁신 기술 기업과의 전략적 협력을 통해 AI 로보틱스 헬스케어 기업으로 도약해 나가겠다"고 밝혔다.

 

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동